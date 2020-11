Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, par visioconférence une réunion du Conseil du gouvernement. Selon un communiqué du Premier ministère, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion inhérente à différents secteurs: l'intérieur, l'agriculture, le commerce, la culture et la jeunesse et les sports.

Dans un premier temps, le gouvernement a entendu un exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts relatif à l'avant-projet de loi modifiant la loi N°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Cet avant-projet de loi vise à combler les vides juridiques en renforçant la protection du patrimoine culturel national avec l'introduction d'un nouveau concept qui est celui des «lieux historiques de mémoire. Ce qui permettra de classer les lieux qui témoignent de l'existence, par le passé, de vestiges archéologiques et/ou monuments historiques qui ont été le théâtre d'évènements importants à travers les périodes préhistoriques ou historiques.

Par ailleurs, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire relatif au projet de décret exécutif portant réorganisation du bureau d'hygiène communale, inscrit dans le cadre des réformes globales. Ainsi, ce texte prévoit la réorganisation de ces bureaux tout en clarifiant leurs missions. De son côté, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté un projet de décret exécutif portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation d'un Centre anticancer au niveau de la wilaya de Djelfa. Inscrit au titre des engagements du président de la République, ce projet sera érigé sur une assiette foncière à faible potentialité agricole, d'une superficie supérieure à 4 ha et relevant du domaine privé de l'Etat. Quant au ministre du Commerce, son exposé a trait au projet de décret exécutif prévoyant l'élargissement de l'organisation des ventes en soldes aux manifestations commerciales et aux événements particuliers comme le mois sacré du Ramadhan et les fêtes religieuses et ce, en sus des périodes hivernale (janvier-février) et estivale (juillet-août). Il prévoit également l'exercice des ventes en soldes par voie du e-commerce dans les mêmes règles applicables aux ventes par voie classique. Le second projet vise l'uniformisation des modèles des procès-verbaux de constatation des infractions liées aux pratiques commerciales, ce qui permettrait de mieux cibler les opérations de contrôle et de disposer d'un système d'information fiable sur la nature des informations constatées. À ce sujet, le Premier ministre a instruit les secteurs concernés à l'effet d'engager les mesures de nature à mettre en place l'automatisation de l'établissement des procès-verbaux par voie électronique pour faciliter leur exploitation et leur mise en oeuvre par les autorités judiciaires notamment. La relance du sport scolaire et universitaire a été au centre de l'exposé du ministre de la Jeunesse et des Sports. Enfin, le gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire relative à la passation d'un marché de gré à gré simple dans le cadre de l'équipement des structures du secteur avec une entreprise publique.