Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, n'est visiblement pas content du travail accompli par son ministre de l'Industrie sur le dossier de l'importation de véhicules neufs. Interpellant directement Ferhat Aït Ali, lors du Conseil du gouvernement qui s'est tenu, hier, Djerad l'a clairement instruit «d'accélérer le rythme de traitement des dossiers introduits au niveau du Comité technique placé auprès de son secteur et de veiller à l'exigence de transparence dans ce domaine». Dans le propos de Djerad, il y a manifestement deux reproches. Le premier concerne la lenteur du travail des services de Ferhat Aït Ali et le second a trait à l'opacité de la démarche du ministre de l'Industrie dans l'octroi des agréments provisoires. Le Premier ministre qui semble comprendre le mécontentement de l'opinion nationale se désolidarise de son ministre de l'Industrie. Ce dernier qui invoquait la loi pour justifier la non- divulgation des entreprises pré-qualifiées pour les concessions d'automobile se retrouve pris au piège et devra nécessairement revoir sa copie et révéler l'identité des 4 bénéficiaires des agréments provisoires. Et plus que cela, il est sommé par le Premier ministre de hâter le processus de délivrance des agréments aux autres candidats qui rempliraient les critères énoncés dans le cahier des charges. Par son interpellation en Conseil de gouvernement, le Premier ministre donne une sorte d'ultimatum au ministre de l'Industrie et ce dernier sera bien obligé d'obtempérer.