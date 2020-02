La notion de la gouvernance a eu la part du lion dans la dernière réunion exceptionnelle du Conseil des ministres, présidé par Abdelmadjid Tebboune.

La question de gouvernance revient sur la scène politique nationale d’une manière qui fait interroger la situation particulière dans laquelle se trouve le pays en général. Le président de la République a axé son intervention sur l’urgence de procéder à une révision profonde des modes de gouvernance et de concevoir de nouvelles règles afin de mener à bien les politiques de développement et d’insuffler une dynamique interactive», précise-t-on.

Dans ce sens, la réunion exceptionnelle du Conseil des ministres a insistée sur « l’adoption de plusieurs mécanismes, essentiellement la réforme du système électoral, l’opérationnalisation de mécanismes innovants de réforme financière et fiscale et l’assurance des économiques les plus affectés par les choix inappropriés en matière de gestion des affaires économiques », affirme-t-on.

La gouvernance qui a été soulevée par Tebboune lors de la réunion exceptionnelle du Conseil des ministres, se veut comme un souffle nouveau dans le sens qui a trait à une situation délicate et aussi particulière au niveau économique.

De ce point de vue, il est urgent de remettre sur les rails la dynamique du développement pour asseoir le processus de la production et de la croissance qui sont les seuls critères en mesure de résoudre les problèmes qui taraudent l’esprit des pans entiers des citoyens algériens en matière d’emploi et autres préoccupations névralgiques sur le plan social.

Le plan d’action se chargera de revoir la cartographie inhérente aux investissements et au foncier industriel. A ce propos, la réunion s’est soldée par un communiqué qui précise en la matière que « Le gouvernement veille également, selon son Plan d’action, à la mise en place d’une cartographie nationale d’investissement à travers l’ouverture de nouveaux espaces dédiés au foncier industriel, particulièrement dans les Hauts-Plateaux et le Sud », précise le communiqué de la Présidence.

Le volet humain et social doit être aussi revu de fond en comble pour s’arrimer avec les nouvelles exigences et les nouveaux défis qui s’imposent pour le pays. De ce point de vue « le Plan d’action du gouvernement accorde, notamment une grande importance à ce volet à la faveur d’un programme intégré pour la réforme et le redressement des systèmes de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation et l’enseignement professionnels.

Il s’agit également de promouvoir les secteurs de la santé et de la culture, de soutenir le sport et l’éducation physique à tous les niveaux, d’adopter une politique d’augmentation du pouvoir d’achat et de prise en charge des catégories vulnérables et d’accorder la priorité en matière d’accès au logement aux citoyens à revenu limité et l’intérêt aux régions enclavées ne disposant pas des services essentiels », mentionne-t-on.

Le volet des libertés et des droits collectifs et individuels est inséré dans la logique nouvelle d’une gouvernance qui doit tenir compte de l’évolution qualitative de la société qui aspire à plus de liberté et à plus de droit et d’égalité entre femme et homme sur la base d’une parité qui doit être instituée et consolidée.

Dans ce sillage, le communiqué souligne que « dans le cadre de la consolidation de l’Etat de droit et de la promotion de la pratique de la démocratie réelle, le gouvernement œuvrera à garantir la liberté de réunion et de manifestation pacifique et à soutenir la presse et les médias dans l’exercice de leur activité dans le cadre de la liberté, du professionnalisme et du sens de responsabilité et de l’éthique, outre la régulation de la presse électronique et de la publicité.

Le gouvernement s’emploie à la réunion de toutes les conditions à même de permettre à la femme d’occuper la place qui lui sied sur la scène politique et dans les postes de responsabilité et de réaliser son autonomie.

Par ailleurs, la jeunesse étant, dans le Plan d’action du gouvernement, une priorité cruciale, elle sera un axe d’un plan national quinquennal 2020-2024 afin de lui permettre de contribuer efficacement au processus de l’édification de la nouvelle République, dans tous les domaines », annonce-t-on.