La polyclinique les «Sources» avait, hier, un patient bien particulier. Les personnes venues se faire vacciner contre le Covid-19 ont été surprises de trouver dans la salle d'attente le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Il n'était pas là pour superviser le lancement de la campagne de vaccination dans la capitale, mais se faire injecter lui aussi cette fameuse dose de sputnik V. Comme les autres citoyens, le chef de l'Exécutif attendait patiemment son tour. Masque sur le visage, il était au milieu de quelques-uns d'entre eux avec lesquels il a échangé quelques mots, dans le strict respect de la distanciation sociale. Ces derniers visiblement très étonnés par la présence de cet invité de marque, ne se sont pas fait prier pour immortaliser ce moment bien particulier. Ils ont aussi fait part de leur soulagement de voir le premier responsable du gouvernement sauter le pas. Après ce petit moment de plaisir avec ses concitoyens, le tour du Premier ministre est arrivé. Il s'est alors dirigé vers le box de vaccination afin de se faire administrer la première dose du vaccin russe, sous les objectifs «bienveillants» des caméramans et photographes de la presse nationale. 30 secondes après, c'est fait! Abdelaziz Djerad est vacciné! Il devient le premier haut responsable à le faire. C'est la grande symbolique que tous les Algériens attendaient! Car, après le lancement de cette campagne de vaccination, la veille à partir de la wilaya de Blida, une polémique commençait à enfler. Les Algériens avaient exprimé leur mécontentement qu'aucun des responsables présents n'ait pris la peine de montrer l'exemple en se faisant vacciner. Ce qui avait déchaîné les réseaux sociaux, au grand bonheur des «anti-vaccins». C'était de la poudre à moudre dans leur propagande contre cette campagne. Un petit «couac» que le chef de l'Exécutif, qui n'était pas présent la veille, semble avoir corrigé avec un coup de «Com'» bien réussi. Le fait qu'il n'ait pas fait dans le «folklorique», en attendant son tour comme tous les autres, a bien plu aux citoyens. Les images et vidéos de cet instant «normal» ont, d'ailleurs, fait le «buzz» sur la Toile. Surtout qu'il a profité de l'occasion pour lever le voile sur toutes les inquiétudes qui ont été exprimées par la population et les experts. Particulièrement en ce qui concerne la disponibilité du vaccin. Il assure dans ce sens que tous les citoyens auront leurs «doses». «L'Algérie compte importer une quantité suffisante de doses de vaccins pour répondre à la demande de ses citoyens dans les quatre coins du pays», a-t-il affirmé non sans rappeler que l'opération de vaccination, entamée samedi dernier en Algérie, s'étalera sur toute l'année 2021. «Elle se fera en plusieurs phases, comme partout dans le monde», a-t-il répliqué.