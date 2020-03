Les services de la wilaya de Béjaïa sont submergés de plaintes émanant d'habitants laissés-pour-compte. Entre ceux qui se contentent d'écrire pour exposer leurs doléances et ceux qui osent se déplacer pour les crier haut et fort, démontrant ainsi l'absence de confiance en les responsables locaux, pourtant élus par ces mêmes protestataires, si ce n'est la prise de conscience selon laquelle l'élu local n'a presque plus de pouvoir pour décider de quoi que ce soit pour répondre aux demandes de ses administrés.

Par conséquent, le siège de la wilaya de Béjaïa a vécu, hier, au rythme de deux manifestations motivées pour l'essentiel par la dégradation du cadre de vie. Depuis que les enveloppes financières attribuées aux communes se sont réduites comme une peau de chagrin, les failles ont commencé à apparaître dans de nombreuses localités. A Toudja la colère refait surface. Elle est portée cette fois-ci par les villageois de Souk El Djemaâ. Ces derniers se sont déplacés, hier, en force pour protester chez le wali, un représentant de l'Etat qui détient, aux yeux des populations, la solution à leurs problèmes. Au village de Souk El Djemaâ dans la commune de Toudja, on décrit un cadre de vie des plus catastrophiques. Sans route ni gaz de ville, très peu d'eau dans les robinets, une école primaire détériorée, une cantine délabrée, les habitants protestataires vous citeront de nombreuses insuffisances qui les ont poussés à descendre dans la rue. « La patience à ses limites. Nous avons trop attendu sans qu'aucune partie ne daigne s'intéresser à notre situation. Une situation devenue invivable», explique non sans colère un des villageois. «Il faut une intervention rapide des pouvoirs publics et si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour la demander, mais pour l'exiger», renchérit un autre visiblement désabusé. Non loin de là ce sont d'autres habitants de la commune de Béjaïa, qui sont venus eux aussi se plaindre devant le siège de la wilaya. De nombreuses habitations du quartier de Talla Markha ne sont pas alimentées en courant électrique. Leurs habitants se sont débrouillés en se raccordant de manière anarchique chez d'autres habitants branchés au réseau électrique. Conséquences. Une surcharge du réseau induisant des chutes de tension en permanence. Hier et d'un commun accord, ils se sont déplacés chez le wali pour exiger une solution qui mettra fin à leur calvaire. Le projet de renforcement du réseau de distribution du courant doit être concrétisé et c'est l'impératif de l'heure, jugent les protestataires. à noter sur un autre plan que le train reliant la ville de Béjaïa à la capitale n'a pas sifflé hier, en raison de la fermeture de la voie ferrée à Beni Mansour par les jeunes de la localité qui revendiquent le droit au travail dans le projet de dédoublement de la voie ferrée Béjaïa-Beni Mansour lancé récemment. C'est la Deuxième manifestation du genre enregistrée depuis la nouvelle du lancement du projet.