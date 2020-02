Le dédoublement de la RN9, reliant la wilaya de Béjaïa à Sétif, considéré comme un axe important et stratégique n’est pas à l’ordre du jour à Béjaïa, où l’on continue encore à tâtonner au niveau de la modernisation de l’ancienne route des gorges de Kherrata, alors que la partie de cet axe routier, classée comme réseau économique de base est déjà livrée depuis des années à la wilaya de Sétif. A Béjaïa, on en est encore à l’achèvement d’une seule partie, celle de la modernisation de l’ancienne route des gorges de Kherrata et là encore, ce n’est pas sans difficulté. Le constat fait par le wali lors de sa dernière visite suscite cependant l’espoir.

La réalisation des trois tunnels sur l’ancienne route des gorges de Kherrata est en voie d’achèvement. C’est ce qu’indique un communiqué de la wilaya de Béjaïa, qui a fait part également d’une visite d’inspection et de travail effectuée par les autorités de la wilaya de Béjaïa au niveau de ce chantier. Accompagné par le vice-président de l’APW, ainsi que les présidents des APC de Taskriout, Ait Smail, Kherrata, Darguina, les directeurs de l’exécutif et les chefs de daïra de Darguina et kherrata, la délégation de la wilaya a constaté de près le taux d’avancement des travaux de réalisation des trois tunnels inscrits dans le cadre de ce projet. A ce titre, le chef de la délégation a insisté auprès du responsable de l’entreprise Ozgun chargée de la réalisation pour la livraison et l’ouverture de ce tronçon, afin de pouvoir lancer par la suite les travaux de réhabilitation du tunnel, dont l’enveloppe financière est déjà dégagée par les autorités centrales.

Dans le détail, les travaux d’aménagement des gorges de Kherrata connaissent un taux d’avancement global de 75%.

Le lot n°1 accuse cependant un retard, puisque le taux d’avancement physique sur un tracé de 7600 ml s’établit à 35%. Quant au lot 2, un ouvrage d’art sur 4038 ml, les travaux ont atteint un taux d’avancement de 92%. Le communiqué de la wilaya indique également que sur un total de 21 ouvrages dalots, 19 unités ont été réalisées. Pour le cas des escadres, 1650 ml sur 1818 ml ont été achevés, soit un taux de 90%. Au niveau du lot 3, un tunnel de 260 ml, dont les travaux ont été achevés.

L’autre tunnel de 1130 ml, faisant partie du même lot, le taux d’avancement a été établi à 95%. Il est à rappeler qu’en septembre 2019, la réception du projet de modernisation des gorges de Kherrata était, programmée pour fin janvier 2020. L’annonce a été faite par le responsable de l’entreprise à la faveur d’une visite du chef de l’exécutif, Ahmed Maâbed, sur les lieux durant la même année. Lancé en novembre 2018 pour un montant de 13 milliards de dinars, l’aménagement de l’ancienne route des gorges de Kherrata en deux voies bidirectionnelles sur 7,6 km s’est articulé sur la réalisation de trois tunnels d’une longueur globale de 1 130 mètres linéaires. Un tronçon de 1,5 kilomètre de cette route a été le premier livré et mis en service.

La meilleure fluidité de la circulation attendue sur cet axe routier reliant Béjaïa avec la wilaya limitrophe de Sétif ne se fera cependant qu’en partie, puisque le désengorgement de la RN9 ne sera une réalité qu’une fois la totalité de la RN9 dédoublée comme c’est le cas sur la partie relevant de la wilaya de Sétif. Avec un trafic routier qui avoisine les 30 000 véhicules, la RN9 ne souffre pas seulement d’un engorgement au niveau des gorges de Kherrata, mais sur toute sa longueur, soit à partir de la ville de Souk El Tenine jusqu’aux limites de frontière avec la wilaya de Sétif.