Après l'année scolaire, l'année universitaire en suspens? C'est ce qui ressort de la déclaration faite, hier, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane. Prévu samedi prochain, le retour sur les bancs de la fac devrait être ajourné encore quelques temps en raison de la pandémie du coronavirus. En effet, le premier responsable du secteur a affirmé que les hautes autorités du pays n'avaient pas encore tranché définitivement la date officielle de la grande rentrée. «La date du 19 septembre est une proposition parmi d'autres. Elles ont été soumises au Premier ministre qui les soumettra à son tour au chef de l'Etat, pour la décision finale», a révélé le ministre, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale. «Aucune date n'a encore été retenue», a-t-il ajouté laissant entendre que pour le moment, la reprise n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, c'est son département ministériel qui avait annoncé, en grande pompe, cette date du 19 septembre. Comme l'avait fait, d'ailleurs, son collègue de l'Education nationale, avec la date du 4 octobre prochain, pour la rentrée scolaire. Mais le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait «refroidi» l'ardeur de tout ce beau monde, la semaine dernière. Il avait annoncé que la date de la rentrée scolaire n'avait pas encore été fixée. «La date définitive de la rentrée scolaire n'a pas encore été fixée, cela se fera sur la base des données relatives à la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19», avait annoncé le chef de l'Exécutif, lors du coup d'envoi de l'examen du BEM. «Nous ne voulons prendre aucun risque pour nos enfants et leurs parents, sur ce point», avait-t-il justifié. Une raison (bien) plus que valable, notamment quand on voit ce qui se passe actuellement en Europe avec un fort rebond de l'épidémie, à cause de l'ouverture des écoles et des universités. Certaines d'entre elles se sont même transformées en foyer de ce virus. Ce que semble vouloir éviter le gouvernement en prenant du recul sur la situation, tout en s'inspirant des expériences d'autres pays, car elles viennent juste de commencer à stabiliser la situation épidémique. Se précipiter à rouvrir nos écoles et universités, pourrait provoquer un retour à la case départ, ce que personne ne souhaite, bien évidemment. De plus, les résultats de l'examen du baccalauréat qui s'achèvera, jeudi prochain, ne seront connus qu'à la troisième semaine du mois d'octobre, ce qui perturbera certainement cette reprise des cours dans les universités. Toutefois, même si la rentrée «officielle» ne sera pas pour le 19, les grandes écoles et certaines facultés ont repris depuis le début du mois en cours. Il y a également les soutenances de fin d'études qui se tiennent actuellement à huis clos dans beaucoup d'établissements universitaires. Il y a aussi la «solution» des cours à distance qui a été utilisée lors du début de la pandémie. Cette expérience aura certes été mitigée, mais elle a montré que cette possibilité existe et est facile à déployer, puisque dans certains établissements, les cours en ligne ont pu se dérouler le plus normalement du monde. Le deuxième semestre s'est achevé sans encombres. Dans d'autres, les moyens manquaient mais la volonté y était. La détermination des enseignants et des étudiants a permis, tant bien que mal de poursuivre les cours et sauver les meubles. Par contre, cela a été un échec total à d'autres endroits. Le manque de moyens et les problèmes de connexion ont été évoqués pour justifier cette contre-performance. Les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique doivent identifier les causes et les responsabilités afin que le

e-learning soit une solution pour pallier à toute mauvaise surprise. Quoi qu'il en soit, même si la rentrée est reportée, elle ne remet nullement en cause l'année universitaire...