Les communes de Draâ Ben Khedda, Tademaït et Sidi Naâmane dépendants de la daïra de Draâ Ben Khedda sont sur le point de lancer une entreprise publique de gestion des déchets. Une réunion a regroupé, avant-hier, les responsables de ces municipalités avec la participation des services concernés. Le travail est chapeauté par la direction de l’environnement de la wilaya de Tizi Ouzou.

En effet, la réunion a eu comme ordre du jour, les voies et moyens de parvenir à la création d’un Epic qui prendra en charge le volet en question. La gestion des déchets ménagers a dramatiquement fait défaut dans la wilaya en général et plus particulièrement dans ces trois communes qui en souffrent au quotidien. L’initiative est à saluer car il était vraiment temps de se pencher sur ce problème qui est un calvaire pour les populations locales. Ces dernières souffrent quotidiennement de l’accumulation des décharges sauvages dans leurs villes respectives.

Aussi, les citoyens attendent beaucoup de cette réunion qui sera suivie d’autres dans les prochains jours. Les communes en question sont restées durant des années sans réelle gestion de ce volet qui est pourtant d’une importance capitale sur la santé de leurs habitants. La création d’un Epic nécessite des démarches administratives certes, mais il convient de signaler la disponibilité des pouvoirs publics à accompagner les maires dans leur objectif. D’ailleurs, la semaine dernière, le wali de Tizi Ouzou accompagné de responsables de plusieurs directions et les élus locaux ont piloté un travail de volontariat pour le nettoyage de ces villes.

L’accompagnement des pouvoirs publics pour l’aboutissement de ce projet est vital. Un Epic qui prendra en charge ce volet est plus que primordial. Les déchets ménagers s’entassent dans tous les quartiers et sur les routes faisant des villes en question d’énormes décharges sauvages à ciel ouvert. Un véritable danger sur la santé des populations. A Draâ Ben Khedda, la situation est pire que dans les autres communes. Cette ville souffre de l’absence d’un maire et de services de la voirie en grève presque toute l’année à cause du non-payement des salaires. Ce qui a fait que le volet n’est pas du tout géré. En effet, cette ville se clochardise chaque jour un peu plus.

Enfin, il convient de signaler que même si l’Epic vient à voir le jour, les pouvoirs publics devront toujours créer les conditions de sa bonne gestion. D’aucuns auront constaté que la wilaya de Tizi Ouzou souffre énormément du manque de CET. Les cinq programmés n’ont pas été réalisés à cause des oppositions. Dans certains cas, l’entêtement des pouvoirs publics est en cause parce que les citoyens qui s’opposent proposent des solutions alternatives. Ce sont les responsables au niveau de la wilaya qui refusent de dialoguer. Cette situation a fait que toutes les communes de la wilaya en souffrent à des degrés plus ou moins différents.