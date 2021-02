L'ambiance était à la fête, hier, au village Ichoukren situé dans la région de Draâ El Mizan où se tenait la 1ère édition de la fête de l'amandier, un arbre très cultivé par les familles locales. Dès les premières heures de la journée, les jeunes du village étaient déjà prêts à accueillir les invités et les visiteurs. La délégation de l'APW de Tizi Ouzou est arrivée en premier. C'était dans l'ordre logique des choses car cette institution est coorganisatrice de cette 1ère édition appelée d'ailleurs à être pérenne et s'installer comme une fête traditionnelle pour ce village qui sort de l'anonymat grâce à la volonté de sa jeunesse qui a organisé une fête pour un produit du terroir en cette conjoncture très difficile marquée par la pandémie de la Covid-19.

Le programme, selon les organisateurs, aurait été plus riche n'était-ce justement cette pandémie qui a induit des mesures sanitaires strictes. Toutefois, ces restrictions n'ont pas eu raison de leur volonté car l'ambiance était vraiment festive dans ce village situé à une soixantaine de kilomètre au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Dès les premières heures de la matinée, les visiteurs étaient reçus par les organisateurs qui expliquaient les objectifs de cette fête appelée, d'ailleurs, à être rééditée chaque année, à la même date. Par la suite, après une collation, les jeunes du village ont entamé l'opération de plantation de quelque 1 500 amandiers aux abords de l'école primaire du village Chahid Saïd Toursal. Au chapitre des objectifs justement, les organisateurs fondent de grands espoirs de développer une activité, lucrative, pour les familles du village. L'amandier est un fruit très prisé et très vendu, au point de pouvoir constituer une source de revenus appréciables pour les familles. Un produit du terroir qui sera également appelé à participer à l'émergence d'une activité économique pérenne dans cette région restée dans la pauvreté depuis l'indépendance. Les jeunes comptent ainsi participer à l'essor de leur village, mais aussi au développement de l'économie basée sur les produits du terroir. Toutefois, ces derniers ne sont pas sans savoir les problèmes qu'ils vont rencontrer. Le premier obstacle qu'ils seront appelés à rencontrer sera inéluctablement le fait que le produit local est actuellement mal pris en charge, du point de vue marketing et emballage. Durant toutes ces saisons, ce riche patrimoine arboricole est vendu sur les trottoirs et sur les routes, dans des conditions d'hygiène lamentables.

On trouve toutes sortes de produits du terroir sur les routes, vendus par des jeunes qui exposent l'huile d'olive, des figues et autres produits dans des conditions d'hygiène laissant à désirer. Ces produits peinent à s'intégrer dans les circuits commerciaux légaux, ce qui fait que ce dernier n'a aucune incidence sur la vie économique malgré ses capacités à redynamiser des créneaux d'investissement non négligeables à l'instar de l'industrie manufacturière, l'emballage et la mise en boîte mais aussi l'activité de l'export.