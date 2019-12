L’université 3 de Constantine continue de faire parler d’elle. Située à la nouvelle ville Ali Menjeli, elle est considérée comme un lieu où l’insécurité prime, la drogue et l’introduction des malfaiteurs. On parle même de plusieurs agressions à l’intérieur même de ce qui est censé être une ville universitaire, mais qui ne répond à aucune norme dans ce sens. En octobre dernier, des dizaines d’étudiants avaient observé un sit-in devant le siège des œuvres sociales en signe de protestation contre l’irresponsabilité de l’administration face aux conditions lamentables dans lesquelles ils suivent le cursus. Ça se dégrade de plus en plus et la situation ne peut plus être tolérée. Les étudiants parlent d’une restauration «infecte», du manque, voire l’absence de transport, notamment pour les étudiants inscrits en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie. A cela s’ajoute, comme cité plus haut, d’autres inconvénients dont l’insécurité. En effet, ils ont dénoncé leurs résidences et même l’université est devenue un lieu de délinquance occupé par des personnes étrangères. Par peur ou par complicité, les agents de sécurité ferment les yeux, notamment sur ces transporteurs clandestins, stationnés devant la porte. Les étudiants craignent même pour leur vie dans la mesure où les lieux sont squattés par des individus qui n’ont rien à voir avec l’université. Pour eux, la cité universitaire est devenue invivable. Le recours à ce sit-in intervient comme ultime recours pour les étudiants, afin d’attirer l’attention des responsables sur le contexte qu’ils ne cessent de dénoncer, afin de trouver des solutions à leurs multiples problèmes. Aujourd’hui et trois mois après, la situation demeure inchangée. Plusieurs correspondances ont été adressées aux services concernés mais en vain. Aucune réaction des responsables confient les étudiants, que des promesses. Les étudiants ne cessent de se plaindre, dénonçant un aspect de laisser-aller. Cette université était considérée comme une valeur ajoutée à l’enseignement supérieur mais tout porte à croire que c’est le contraire qui se produit.