Les commissions chargées de préparer les Assises nationales du dialogue, prévues le 6 juillet à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Aïn Benian (Eshra ), adresseront, cette semaine, des invitations officielles à prendre part à cette initiative pour débattre d’«une feuille de route » de sortie de la crise politique que traverse le pays. Parmi les personnalités ayant confirmé leur participation, l’avocat et militant des droits de l’homme, Ali Yahia Abdennour, l’ancien chef de gouvernement, Ahmed Benbitour, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi, la moudjahida Djamila Bouhired, et la sœur de Larbi Ben M’hidi, a indiqué le même responsable, ajoutant que beaucoup d’autres seraient contactées, à l’instar de l’ancien président Liamine Zeroual, l’ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche et bien d’autres. Selon le président du Conseil consultatif national du Front de la justice et du développement (FJD), Lakhdar Benkhellaf, la feuille de route qui sera examinée et adoptée repose essentiellement sur «le retour au processus électoral le plus vite possible, mais avec des garanties réelles pour assurer la régularité des élections», a-t-il poursuivi, soulignant que cela ne saurait intervenir sans «la révision du Code électoral et l’élaboration d’une loi organique pour l’instance devant superviser et organiser ce rendez-vous tout en accordant le temps suffisant pour l’installation de cette instance au niveau central et local (wilayas et communes)».