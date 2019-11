Rien n’ébranle ni aucune circonstance ne peut entraver la politique du logement ni du relogement. C’est ce qu’a laissé entendre le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et développement du logement, Saïd Rouba, qui a annoncé, à partir d’Oran, que l’«Etat a, depuis le début de l’année à ce jour, attribué plus de 67 000 logements de type location-vente». «Ces attributions ont concerné l’ensemble du territoire national», a-t-il ajouté expliquant que «de telles opérations se poursuivent». Véritable casse-tête chinois des années durant pour les responsables hiérarchiques, le logement et le relogement. Les pouvoir publics ont vraisemblablement trouvé la solution idoine permettant de prendre en charge cette problématique, en faisant la part des choses. Dans ce sillage, l’on est passé à la distribution de ces habitations dès qu’elles ont été prêtes. Autrement dit, la distribution se fera dès que des lots de logements seront réceptionnés. Le directeur général de l’Aadl a affirmé, dans ce chapitre, que «la distribution de logements se poursuit». Sur sa lancée, il a ajouté que «chaque mois entre 10 000 et 12 000 logements sont distribués à travers le pays». Au passage, il n’a pas omis de souligner que «le programme de distribution pour l’année prochaine en faveur des souscripteurs disposant des pré-affectations». La wilaya d’Oran n’est pas en reste. Le même responsable a, en ce sens, annoncé la distribution de 2 800 logements de type location-vente implantés au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana de Misserghine. Dans ce site, a-t-il expliqué, «les travaux d’aménagement externe sont en cours pour la livraison de 13 000 logements prêts». La capitale de l’Ouest, de par sa stature de métropole méditerranéenne, est bénéficiaire d’un important programme de logements livrables dans les tout prochains jours. C’est ce qu’a expliqué Saïd Rouba, en annonçant «la distribution de 2 200 logements fin décembre prochain et de 83 000 autres au premier semestre de 2020». Le programme d’attribution s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’aménagement externe qui seront lancés fin décembre jusqu’à juin prochain. La wilaya d’Oran a bénéficié dernièrement d’un montant de 1,8 milliard DA pour l’achèvement des travaux d’aménagement externe au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana implanté dans la commune de Misserghine, localité située à l’ouest de la wilaya d’Oran en allant vers l’extrême ouest du pays, Aïn Témouchent et Tlemcen. Pour sa part, le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a détaillé le programme de relogements prévu pour l’année prochaine.

Celui-ci repose sur la distribution de 4 079 logements. 2020 sera l’année marquant la première distribution de logements sociaux au profit des demandeurs à points de la daïra d’Oran depuis 1996. L’année prochaine sera une année de relogement par excellence. Avec la réception prévue de 5 500 logements sociaux à Oued Tlélat et 10 000 logements Aadl. Il est prévu également l’éradication de plusieurs bidonvilles comme Cumo et ceux situés à Belgaïd.