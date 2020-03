Les retraités ou leurs conjoints voulant solliciter un titre de séjour en France n'auront plus besoin d'obtenir, au préalable, un rendez-vous chez le prestataire de service visa, «VFS Global».

Les retraités ou conjoints de retraités algériens, voulant se rendre en France n'auront plus besoin d'un rendez-vous pour déposer leurs demandes, comme il leur est actuellement exigé.

Cette catégorie de personnes sera désormais exemptée de l'habituel rendez-vous. Les portes de «VFS Global» leur sont quotidiennement ouvertes pendant toute la semaine, soit de dimanche à jeudi, et ce, durant l'après-midi, de 13h00 à 15h00 heures. C'est ce qu'a indiqué cet organisme en charge de la réception des dossiers de demandes de visa et titres de séjour en France, à Alger.

«VFS Global» précise toutefois que les retraités demandeurs de titres de séjour doivent se munir d'un dossier complet pour pouvoir accéder au centre. Le même centre a annoncé qu'il était désormais possible de modifier la date du rendez-vous, 48 heures avant le jour de passage. Pour ce faire, explique le même organisme, l'intéressé doit avoir le «numéro de référence du rendez-vous et le numéro du passeport».

«VFS Global» avait annoncé, il y a quelques jours, qu'il prendrait des dispositions et des mesures nouvelles pour faciliter la procédure aux demandeurs de visa pour la France. Dernièrement, il a annoncé la mise à disposition de sa clientèle d'un guichet automatique de billets au sein même du centre. Un lien a également été mis en ligne pour permettre aux citoyens de suivre leur demande de visa.

Il est à signaler que des demandeurs de visa se plaignent toutefois de l'inaccessibilité du site pour pouvoir mettre en application toutes ces mesures.