Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a énuméré, hier, à Alger, les grandes lignes de la réforme judiciaire. Le ministre qui est l'un des rescapés de l'ancienne équipe du gouvernement veut prouver qu'il est à la hauteur des événements, en oeuvrant à exécuter au «mot à mot» les décisions prises par le premier magistrat du pays. Intervenant, hier, à Alger, à l'occasion de la cérémonie d'installation du nouveau président de la cour d'Alger, Mokhtar Boucherit, le garde des Sceaux a, annoncé que le président de la République l'a chargé d'élaborer une loi spécifique concernant «la guerre des gangs». Le texte de ce projet de loi est «en cours de finalisation», affirme Zeghmati. Dans ce sillage, il y a lieu de noter que le phénomène de la criminalité urbaine a pris de l'ampleur dans les nouvelles cités. Des groupes d'individus règlent leurs comptes à coups de sabres, haches, fusils harpons et autres armes prohibées, et des produits pyrotechniques. Des scènes d'une grande violence qui sèment la peur au sein de la population, puisqu'elles sont devenues répétitives. Pour le ministre de la Justice, la lutte contre ce phénomène «est en marche». Les violents conflits qui éclatent entre les bandes de délinquants est un danger qu'il faut, selon Zeghmati, «juguler avec la force de la loi».

Poursuivant, Zeghmati a également révélé qu'il s'emploie à tenir la promesse présidentielle de récupérer les fonds détournés.

En route pour aller «jusqu'au bout» de sa fameuse mission de lutte «contre la corruption», Zeghmati a fait part du développement des mécanismes juridiques actuels pour assurer une meilleure efficacité au volet de la récupération des fonds pliés. L'exécution de la promesse du président, n'est pas la seule «rude tâche» qui attend Zeghmati, puisqu'il a, dans un autre registre, demandé aux différents corps des magistrats «d'être vigilants pour mettre un terme aux agissements de ceux qui veulent s'attaquer au pays et qui activent sur les réseaux sociaux».

Avertissant les internautes malintentionnés, Zeghmati, a donné l'exemple de l'engagement de l'Etat à sévir contre les agresseurs qui prenaient pour cible les blouses blanches. Il a encore une fois, exigé des sanctions sévères contre les auteurs d'agressions. Il oeuvre à la poursuite du déploiement du processus de modernisation de la justice, en prévision de la généralisation de la numérisation de l'action judiciaire. Dans ce sens, il a révélé que son département travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, pour le lancement prochain d'une application électronique dédiée à envoyer les citations de comparution et convocations judiciaires aux personnes concernées par voie électronique. Poursuivant, Zeghmati a également tenu à révéler que la plate-forme numérique «E-Plainte» qui permettra aux citoyens d'introduire leurs plaintes ou requêtes à distance, dans le cadre de la poursuite du processus de développement et d'amélioration des prestations offertes aux citoyens et aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger,

«a permis de recevoir à ce jour 553 plaintes». Par ailleurs, il y a lieu de noter que le ministre de la Justice n'a pas manqué de commenter le vaste mouvement dans les rangs des chefs de cours, décidé par le président de la République.