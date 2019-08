Rattrapées par la malédiction de l’échec, et contraintes au silence médiatique, les Forces de changement regroupant les partis de l’opposition et les représentants de la société civile, frôlent l’éclatement, suite aux querelles intestines qui ont marqué la dernière rencontre, de Aïn Bénian, le 6 juillet dernier. Cette dernière s’est soldée, à l’opposé de ses objectifs, par un tiraillement, une déchirure profonde, issue de la réaction du parti El Adala, accusant Abdelaziz Rahabi de ne pas respecter ce qui a été convenu durant cette conférence, et nourrir le souhait de tuer cette initiative dans l’œuf, et ce par le biais d’un communiqué de substitution à la plate-forme déterminée. Résultats des courses : les membres de la conférence n’ont pas réussi à obtenir la validation des travaux des commissions créées.Pour Lakhdar Benkhellaf, président du conseil national exécutif du parti Adala, il n’y a pas l’ombre d’un doute, «il y avait une réelle volonté de fustiger la conférence avec un communiqué anonyme, pour clôturer la rencontre afin de fermer cet espace, des Forces de changement et l’éloigner de la participation dans les développements futurs de la scène politique, par ceux qui sont justement contre la concrétisation de cette initiative », tonne-t-il.Allant plus dans le détail, Benkhellaf, explique qu’ « il y avait un complot pour écarter les acteurs politiques et les académiciens, pour donner la priorité et le mérite aux seules Forces de changement ». C’est ce qui a abouti à l’absence de nombreux acteurs, tels que le parti Talaie el Hourriyète, le MSP, Ennahda, Abdelaziz Rahabi, Noureddine Bahbouh, Benbaibeche, El Bina, à la séance de validation des commissions.Devant ces rebondissements, qui ont coûté à cet espace, la sentence d’être maintenu à l’écart des développements de la scène politique, et surtout à l’écart des consultations qui s’effectuent dans la vision du dialogue national, Benkhellaf précise que « ceux qui veulent réactiver cet espace des Force de changement, n’ont qu’à se présenter ». indiquant que « le conseil exécutif du parti se réunira ce samedi, pour passer au crible, les dernières évolutions politiques, la parcours du Panel pour le dialogue, et statuer sur les travaux de la conférence de Aïn Benian, et de l’initiative des Forces de changement, en laissant le soin au conseil de prendre la décision qu’il estimera la plus judicieuse » « pour notre part, nous préférons rester en tant qu’observateurs pour l’instant, notamment après les trahisons et les complots que nous avons subis ».Encore une fois, les partis de l’opposition n’arrivent pas à conjurer le sort et subissent de plein fouet, les affres d’un énième échec, d’une longue série de tentatives pour un rassemblement susceptible d’arriver à imposer, ou du moins inclure sa vision dans le champ politique.

Faisant continuellement, les beaux jours des partis de l’alliance, l’opposition n’a jamais pu aller au bout de ses rencontres et rassemblements et sortir avec une plate-forme validée par tous, de façon à concrétiser sur le terrain une feuille de route, à même de faire contrepoids avec les autres acteurs de la scène politique. Le même scénario se répète à chaque initiative ou touchant à sa fin et au moment le plus important, celui où les recommandations et les validations doivent s’effectuer, les rencontres de l’opposition s’effondrent, meurtries par l’avidité sans limite de leadership et réduire à néant d’un revers de la main, tous les efforts qui concouraient à mettre le bloc opposition dans une position d’acteur incontournable de la scène politique. C’est le syndrome de Zéralda, comme aiment à l’appeler certains observateurs, qui relèvent sans étonnement, que depuis la Cltd (Coordination pour les libertés et la transition démocratique), aux forces de changement, en passant par l’Icso (l’Instance de concertation et de suivi de l’opposition), au rythme de rencontres et de meetings entachés par une stérilité grandissante, synonyme de perte sèche de crédibilité auprès de l’opinion publique. Réduites, aujourd’hui, à un silence inexplicable, alors que cette formation politique qui s’est érigée en espace de concertation pour un dialogue de sortie de cirse, et valorisant les revendications de la contestation populaire, les Forces de changement se retrouvent happées, par un passé lourd d’antécédents et par un présent qui les dépasse, de fait, que devant la situation de blocage politique que vit le pays, des initiatives à l’image du Panel pour le dialogue mené par Karim Younès, commencent à prendre forme dans la tempête. Et ce, sans la participation d’une composante qui est censée représenter une partie importante de la population… l’opposition.