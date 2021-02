Le suspense sur la composante de la nouvelle équipe gouvernementale ne durera point puisque c'est aujourd'hui que le président de la République rendra publique la liste des nouveaux membres de l'Exécutif. Dans son discours à la nation, jeudi dernier, Abdelmadjid Tebboune a annoncé un remaniement ministériel dans les 48 heures qui touchera certains secteurs ayant enregistré «à notre sens et du point de vue des citoyens, des lacunes en termes de règlement des problèmes». Deux indications qui peuvent déjà dévoiler les noms des ministres partants. En premier, il y aura normalement le ministre de l'industrie, Ferhat Aït Ali. Fortement critiqué pour sa démarche dans la gestion du dossier de l'importation des véhicules, le ministre de l'Industrie n'a pas seulement maintenu le flou et l'opacité, il a même tenu tête à son Premier ministre lorsque ce dernier l'a exhorté à accélérer le traitement des dossiers et de veiller à l'exigence de transparence. Ferhat Aït Ali n'a pas voulu interdire au citoyen le droit de fixer ses priorités, mais il lui a même reproché de rêver! Critiqué sur les réseaux sociaux pour n'avoir pas tenu ses promesses, le ministre du Commerce Kamel Rezig serait également sur la liste des partants. Ce dernier a énormément fait le buzz sur les réseaux sociaux après des sorties médiatiques très remarquées. Le ministre qui avait promis de «couper des têtes» n'a pas réussi sa gestion de la crise du lait, à faire baisser le prix de la viande rouge ou encore à éliminer les pratiques anticommerciales. Dans le secteur du commerce, le défaut d'affichage des prix, l'absence de facturation, la spéculation et autres pratiques commerciales illégales sont toujours là, malgré les menaces de Rezig. Il y a aussi les ministres des Sports et de la Culture qui n'ont pas manqué d'être critiqués pour leurs déclarations.

Outre les critiques des citoyens, il y a eu également le mécontentement affiché par le chef de l'Etat lors de son dernier Conseil des ministres, du 3 janvier dernier. Ce jour-là, le président avait affirmé que le bilan des performances ministérielles pour 2020 est plutôt mitigé avec du positif et du négatif, ne manquant pas d'exprimer sa contrariété quant à la gestion des zones d'ombre, le retard de la réforme du système bancaire et de la numérisation. Il a aussi fait part des lacunes enregistrées dans le domaine de l'industrie cinématographique, le manque de mécanismes dans le secteur de la solidarité et d'initiatives dans l'Enseignement supérieur. Tous ces secteurs donc risquent d'avoir un changement à leur tête. Le président pourrait même revoir le nombre pléthorique de l'Exécutif en se séparant de certains ministres délégués dont quelques-uns n'ont fait, en une année, que quelques apparitions furtives. À qui fera appel le chef de l'Etat pour booster le travail de l'exécutif? Va-t-il changer le chef d'orchestre ou se suffire de renouveler l'équipe musicale? Comme le nouveau gouvernement est appelé à démissionner, au maximum, dans les 6 prochains mois, après la tenue des élections législatives, il est rationnel de croire au recours à de nouveaux technocrates pour gérer cette période d'étape. Mais si le président décide de puiser dans le réservoir politique, notamment les partis qu'il a reçus dans le cadre des consultations menées la semaine dernière, cela pourrait bien augurer de la formation d'une majorité présidentielle qui aura à concurrencer avec l'opposition, lors du prochain rendez-vous électoral, pour arracher le poste de Premier ministre. Abdelmadjid Tebboune a fait son choix. Il a aussi tracé la feuille de route pour les prochains mois et s'active, sereinement, à la concrétiser.