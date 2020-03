Bien que détenteur d'un permis de construire et d'un agrément du ministère de la Santé, appuyé par un crédit bancaire Important, le docteur Salem Lamriben ne voit toujours pas le bout du tunnel et son projet ne voit pas le jour. Ce biologiste, issu d'une famille de médecins, dont le père était le premier médecin de la wilaya, a décidé il y a quelques années d'ouvrir une clinique avec huit générateurs au niveau de la ville d'Aokas. Il loue alors une villa, qu'il transforme en structure sanitaire au service des citoyens de la région d'Aokas et ses alentours, une région dépourvue de structures de dialyse.

La demande est telle qu'il décide rapidement d'augmenter le nombre de générateurs pour un total de 14 unités. Mais le nombre de patients ne cesse d'augmenter étant donné que la majorité des malades issue de ces régions désenclavées, trouve là une aubaine pour éviter les déplacements coûteux et périlleux jusqu'à Béjaïa, dont les structures sanitaires sont saturées. «J'ai apporté en quelque sorte une proximité et un soulagement», racontait le docteur Lamriben. Une idée lui est alors venue pour améliorer ses prestations en optant pour une nouvelle structure en mesure de recevoir jusqu'à 120 malades par jour.

Titulaire d'un permis de construire et un agrément du ministère de la Santé, appuyé par un crédit bancaire conséquent, le docteur Salem Lamriben s'engage alors dans l'aventure. Mais très vite, son projet bute sur une opposition, comme cela est presque une tradition à Béjaïa. Deux années durant, l'investisseur tente de dépasser l'obstacle mais en vain. «J'ai saisi la justice, le wali, la police et même le président de l'APW, mais rien n'a été réglé», nous explique-t-il mais non sans, mettre en cause la majorité FFS, qui, dit-il «a profité de cette situation pour accentuer le blocage en remontant les habitants contre le projet en narguant le RCD». «Une politique pénalisant une wilaya avec le nombre de malades qui ne cesse d'augmenter», regrette-t-il. Mais le promoteur n'est pas resté les bras croisés. Il est allé chercher

d'autres contrées d'accueil.

C'est là qu'une commune voisine fait montre de son intérêt pour recevoir l'investissement. «Mon projet a été bien perçu par les autorités de la commune de Souk El Tenine qui voient en ce projet de clinique une fierté», indique encore le docteur Lamriben, qui croyait voir une issue heureuse à son projet. Après la délibération de l'assemblée communale, il obtient un terrain et adresse une demande au wali de Béjaïa depuis juillet dernier pour la délocalisation de son projet, mais en vain. «Mon dossier est toujours bloqué a la wilaya», s'insurge-t-il mais non sans interpeller les autorités pour répondre à sa demande.

Les instructions données par le président de la République lors de la dernière réunion avec les walis était en soi un grand soulagement pas seulement pour le docteur Lamriben mais également pour les nombreux investisseurs qui attendent, pour certains, depuis des années, que les autorités daignent leur répondre et permettre ainsi l'aboutissement des projets d'investissement dont la majorité relève de l'utilité publique, comme c'est le cas de cette clinique de néphrologie et d'hémodialyse, qui ne peut que soulager les structures sanitaires étatiques surchargées.