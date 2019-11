La course à la présidentielle démarre avec un léger avantage pour le candidat Ali Benflis. Avec son parti structuré depuis plusieurs années dans la wilaya de Tizi Ouzou, le candidat de Talaïe El Hourriyete a certainement eu moins de difficultés pour réunir le nombre requis en signatures. Son organisation partisane a vraisemblablement été active sur le terrain depuis le lancement de la course. Aussi, actuellement, son équipe de campagne conduite selon toute vraisemblance par les responsables du parti dans la wilaya est sur les starting-blocks en vue du lancement. Si l’avantage de la structuration est du côté de Benflis, ce n’est pas le cas pour les autres candidats qui ont dû chercher des appuis partisans à l’instar de Abdelmadjid Tebboune qui a également réuni le nombre de signatures requises dans la wilaya. Sans structure partisane, le candidat va sûrement s’appuyer sur les partis qui voudraient faire alliance. Ce qui ne semble pas être gagné d’avance. Toutefois, Tebboune n’a pas trouvé de difficulté à composer son équipe de campagne conduite par Slimane Kerouche connu dans le monde politique tiziouzien depuis plusieurs années déjà. Pour les autres candidats, il est évident que la composition d’une équipe de campagne est en cours dans les coulisses. Bien que les noms ne soient pas encore connus pour Abdelaziz Belaïd, nos sources sont confiantes quant à l’équipe qui est en formation. L’annonce des noms se fera dans les quelques jours qui viennent. Abdelaziz Belaïd, tout comme Benflis, avec un léger retard, Belaïd possède quand même une structure partisane dans la wilaya de Tizi Ouzou. Lors des dernières élections législatives, ce dernier a tout de même réussi à gratter des voix.

Aussi, la course au fauteuil sera très difficile dans cette wilaya qui a toujours été moins encline au vote. Les cinq candidats doivent déjà penser à préparer des axes pour leurs campagnes. Les préoccupations premières des populations seront sans nul doute le point d’achoppement de leurs stratégies de campagnes. Des préoccupations très nombreuses au vu des difficultés que vit la wilaya de Tizi Ouzou sur tous les plans. Tizi Ouzou connaît en effet des retards énormes de développement. Des retards qui se matérialisent dans la faiblesse de consommation des enveloppes budgétaires qui lui sont consacrées chaque année. Il convient de signaler que la wilaya de Tizi Ouzou est à l’avant-garde dans l’enseignement de tamazight. Les retards accusés dans la couverture de toutes les écoles par des enseignants ont toujours été considérés comme un atermoiement des pouvoirs publics quant à l’officialisation effective de cette langue. Les populations locales sont très regardantes sur ce chapitre et elles feront sans nul doute attention au discours des candidats sur la langue amazighe. Enfin, il est à noter que la campagne qui commence dans quelques jours sera difficile pour les cinq candidats étant donné que la région est traditionnellement acquise à des partis qui ne participent pas à l’élection prochaine.