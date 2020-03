Derrière tous les grands projets d'infrastructures, d'équipements publics ou d'industrie, on y trouve des bureaux d'ingénierie étrangers, ayant conçu ces projets et assurant leur suivi moyennant des sommes importantes en devises. Même les industriels privés font appel à leurs services pour l'établissement des études d'ingénierie détaillées de leurs usines, que ce soit en phase de démarrage ou de mise en service. Depuis les premières années de l'indépendance, on avait compris l'importance de cette activité pour le développement économique et nôtre pays regorgeait de bureaux d'études pluridisciplinaires nationaux dans tous les domaines et principalement dans la construction et les infrastructures. Ces bureaux, disposaient dans leurs rangs même, d'experts étrangers dont la plupart, issus des pays socialistes, venus dans le cadre de partenariats aider à construire l'outil national d'ingénierie. Il y avait même des bureaux d'ingénierie mixtes avec les pays d'Europe de l'Ouest dans tous les domaines de la construction, des infrastructures, de l'hydraulique, des hydrocarbures, etc. Certaines entreprises de construction, de travaux publics et d'hydraulique disposaient de leurs propres bureaux d'études en interne. Même à l'échelle locale, chaque wilaya disposait de son propre bureau d'études pluridisciplinaire. Alors que certaines communes disposaient aussi de leurs propres bureaux d'études!

Vint la période de déstructuration des entreprises publiques nationales et locales et l'on vit disparaître cet outil et la dilapidation de la ressource humaine qui y travaillait, sans réfléchir à une solution de transfert de connaissance vers le secteur privé, qui était à ses débuts et ne pouvait avoir la taille pour contenir ces déperditions en ressources humaines et savoir-faire technique sans assistance des pouvoirs publics de l'époque. C'est dire que le passage du public au privé a été fait à la hâte, où on a dilapidé ce qui existait comme capital de savoir faire et d'expérience sans pouvoir les remplacer. C'est pendant la décennie des années quatre-vingt-dix à deux mille où presque tout a été liquidé à tel point que lors du programme de la relance économique des années deux mille et face à la dilapidation de l'outil national où on devait réfléchir sur la promotion des bureaux d'études et d'entreprises pour les rendre performants sur le plan technique et managérial dans le cadre de la sphère privée afin d'accompagner cette relance; il n'en fut rien et on se contenta de faire appel à l'outil étranger pour des raisons qui ne sont pas tout à fait justifiées.

En plus des contraintes liées à l'accès à la commande publique où la concurrence tire vers le bas conformément aux cahiers des charges conçus sur la base du moins-disant, bien que le dernier Code des marchés publics (décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015) donne la liberté aux maîtres de l'ouvrage de choisir le mieux-disant (article 78). Ceci amène certains à négocier leurs offres à la baisse pour pouvoir travailler et y exister; ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité des prestations et par conséquent sur la négociation à la baisse des salaires de leurs ressources humaines. Ils jouent le jeu pour pouvoir assurer un minimum de bénéfices qui leur permettrait le maintien dans l'activité aux dépens d'une croissance qui puisse leur assurer le passage à une étape supérieure dans la maîtrise de l'outil d'ingénierie et l'agrandissement de la taille de l'organisation. Parmi les autres contraintes qu'il y a lieu de citer:

Contraintes

· Les cahiers des charges se basent sur un ciblage parfois flou et une délimitation insuffisamment identifiée qui laisse le bureau d'études à la disposition totale du maître de l'ouvrage de pouvoir augmenter le volume des prestations pour des prix forfaitaires fixes, non actualisables et non révisables;

· Les cahiers des charges se basent en plus du choix de l'offre la moins chère possible, sur l'offre du délai le plus court possible, ce qui freine la maturation de l'étude et le travail de précipitation qui en découle en agissant négativement sur la qualité des prestations;

· Le bureau d'études se heurte à la difficulté de l'absence de base de données auprès de son maître de l'ouvrage et des organismes concernés par l'étude, l'amenant à perdre trop de temps et d'efforts non rémunérés dans la constitution d'une mise à jour de cette base de données;

· Les approbations partielles prennent trop de temps pour être prononcées et cela a des effets négatifs sur la trésorerie de ces bureaux qui les payent en fin de compte et en temps et en argent;

· Pour certaines études, en plus du maître de l'ouvrage en tant qu'interlocuteur principal, d'autres interlocuteurs secondaires voient le jour après le démarrage des études, rendant la coordination entre eux, une mission qui relève de l'impossible et influant sur la durée et les approbations partielles des variantes de solutions à apporter aux problématiques posées par le terrain;

Perspectives

· La passivité du maître de l'ouvrage dans la prise de décision concernant certains choix relatifs aux variantes de solutions proposées par le bureau d'études;

· Les délais de paiement des honoraires qui prennent des durées très longues rendant la trésorerie du bureau d'études très vulnérable, surtout dans le paiement de ses salariés et les charges sociales y afférentes;

· La confection des cahiers des charges relatifs aux avis d'appels d'offres internationaux, est tout à fait le contraire où on constate une autorisation de programme (AP) largement plus importante, un ciblage meilleur des problématiques posées, une délimitation du domaine plus détaillée, le choix du bureau d'études le mieux disant et des rémunérations qui constituent une sorte de «mépris» pour les bureaux

d'études locaux;...

Ce sont les contraintes principales rencontrées dans l'accomplissement de leurs tâches, rendant leur mission très difficile à accomplir et venant loin, très loin des standards internationaux. Et ce sont des raisons qui font que contrairement aux autres pays maghrébins (Tunisie, Maroc) et arabes (Egypte, Liban, etc.) qui sont arrivés à avoir des bureaux d'ingénierie pluridisciplinaires selon les standards internationaux et qui exportent leurs services principalement en Afrique, dont nôtre pays constitue un de leurs clients.

Si la situation actuelle perdure, il faut savoir qu'il n'y aura pas d'avenir pour cette activité d'ingénierie dans ce pays et même certains bureaux d'études publics auxquels on a recours par le mode du gré à gré ou par le biais de cahiers des charges ciblés à leurs profits, en les favorisant dans l'octroi des marchés ne pourront pas tenir le coup face à un certain ensemble de contraintes citées plus haut, à moins qu'on poursuive leur dotation de plans d'assainissement financiers à répétition. Le choix de tout Etat, qui a été fait depuis l'indépendance à travers le renforcement des pouvoirs de l'administration vis-à-vis des pouvoirs accordés aux hommes de l'art, a fait que ces derniers ne pourront imaginer de développer leur activité et bien d'autres en dehors de tout compromis tacite en relation avec cette administration. Pour peu qu'elle (l'administration) ait la volonté d'admettre que tout art doit être encadré en premier lieu par ses hommes et cette administration ne doit être qu'un régulateur qui doit jouer ce rôle important en dehors de toute immixtion dans les affaires internes propres à chaque métier. On doit associer ces bureaux dans un processus de transfert de certaines prérogatives ayant trait à la gestion de leur métier. L'Etat, à travers ses ministères de tutelle et ses structures techniques (agences, offices, directions locales...) doit assurer la meilleure manière d'exprimer le besoin et le soumettre à ces bureaux d'ingénierie pour en faire des études bien ciblées et parfaitement encadrées. On ne peut pas aussi continuer dans cette logique du moins-disant aux dépens d'un travail de qualité. On ne peut pas aussi exiger de ces bureaux d'études des références qu'ils n'ont pas pour pouvoir prétendre à faire une offre pour l'étude d'un ouvrage donné. On doit aussi les aider à se regrouper pour mieux partager leurs expériences à travers des structures de regroupements faciles à monter et bannir de ce fait les pratiques actuelles qui exigent trop de bureaucratie. On doit comprendre que toute initiative positive engagée pour ces bureaux n'est en fait qu'une manière de fortifier l'outil national pour pouvoir compter sur ses compétences et gagner la devise pour le pays à travers la réduction de la facture d'importation de ces services. Nos besoins en études en font des forces pour les autres et des faiblesses pour les nôtres! A quoi bon de former des ingénieurs toutes disciplines confondues pour aller solliciter les services des autres, que même si on ne peut pas les satisfaire dans l'immédiat, on a le droit de nous associer d'une manière ou d'une autre pour un vrai partenariat de fond et non de forme, c'est-à-dire pour un vrai transfert de connaissances et nous accorder le temps et les moyens pour apprendre et si ce n'est pas dans nôtre pays qu'on peut prétendre le faire, où pourra-t-on alors le faire? Car le savoir-faire s'apprend avec le temps, le contact du terrain, les erreurs, etc. en ayant des pouvoirs publics «patients» face à ce processus naturel d'apprentissage.

On ne peut pas prétendre à un transfert de connaissances si nous sommes associés en groupement où ce sont eux les chefs de file (les étrangers) et nous de simples figurants pour leur permettre de rafler des points en plus par rapport à cet article du Code des marchés publics octroyant ce taux supplémentaire de 25% de «préférence nationale» (article 3, du Code des marchés publics publié au Jora n°50 du 20/09/2015). Le constat est amer surtout lorsque pendant la période de l'aubaine financière qu'a traversée le pays, lors de l'envolée des prix du pétrole, les pouvoirs publics n'ont pas eu cette vision prospective de permettre l'émergence de bureaux d'ingénierie

Conclusion

Les moyens demandés par un bureau d'études ne sont pas très importants par rapport à d'autres secteurs de travaux ou d'industrie; la gestion d'un bureau d'études se base sur le management de la matière grise en produisant des prestations intellectuelles selon les règles de l'art et les standards internationaux. Le rôle des pouvoirs publics est de prendre tout d'abord conscience de ce fait et créer l'environnement adéquat pour faire émerger des bureaux d'études nationaux à travers la maîtrise de leur métier pour le mettre à la disposition de l'économie nationale et endiguer l'envolée d'une part importante de devises et pourquoi pas exporter leur savoir-faire en ramenant des devises au pays.





Chaib El Houssine : Ingénieur en construction hydraulique et aménagement Gérant d'un bureau d'études d'hydraulique et d'environnement

