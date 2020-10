La ville de Béjaïa a vécu un deuxième vendredi consécutif fait d'échanges d'hostilités entre des manifestants et les services de sécurité. Une énième tentative de rééditer les marches hebdomadaires du Hirak a buté sur un important dispositif de sécurité déployé dès le début de la journée. Pratiquement, tous les lieux sensibles ont été occupés par les services de sécurité visiblement déterminés, comme lors du vendredi passé, à parer à toute tentative de rassemblement obéissant aux directives en relation avec la crise sanitaire, même si certains y voient d'autres «objectifs inavoués». La présence policière n'a pas dissuadé les «hirakistes», qui ont réussi a se rassembler, puis à tenter de marcher. L'intervention des services se sécurité a donné lieu à des échanges hostiles. D'un côté les jets de pierres et autres projectiles, de l'autre des bombes lacrymogènes. L'échange, qui a fait du centre-ville un véritable champ de bataille, s'est poursuivi durant plusieurs heures, ponctué par des interpellations. Désormais, à Béjaïa on ne peut plus parler, mais plutôt d'échauffourées, totalement prévisibles au vu de l'évolution de la situation, qui s'est singularisée ces derniers temps par une détermination des uns a marcher et des autres à les empêcher.