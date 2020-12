Certains quidams se montrent plus «habiles» et «téméraires» par leurs sottises et fumisteries en alliant crétinisme et haine.

Il s'agit de la nébuleuse islamiste et ses alliés qui se trouvent dans l'Hexagone et d'autres dans les chaumières helvétiques et autres endroits somptueux en Occident. Ceux-là même qui sassent et ressassent à longueur de journée des «fourberies» de Scapin jusqu'à ce que leurs intrigues se fassent transformer en fiel. Leurs sites dégageant une odeur putride ne cessent de colporter des mensonges outranciers, et chaque jour se font disqualifier sans avoir la moindre dignité de faire leur mea culpa en bonne et due forme.

La dernière des fourberies, apparaît avec netteté dans l'opération mensongère consistant à propager l'imposture burlesque et hilarante de la mort du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Mais cette nébuleuse qui dispose d'énergumènes médiocres est allée jusqu'à faire dans le «détail du détail» quant à l'enterrement clandestin du président de la République et que les officiels cultivent le flou et le brouillamini quant au sort «funeste» du président. Hélas! ces hurluberlus qui ont clos le monde dans leur tête comme prolongement de la clôture dogmatique de leur idéologie mortifère, persistent dans le mensonge à travers leurs plates-formes pétries de médiocrité, qui au plan de la maîtrise de la chose médiatique, qui au plan politique et intellectuel où le désert se fait exprimer comme constat abracadabrant les concernant.

Un petit groupuscule de mythomanes et d'hirsutes politiques sasse et ressasse chaque jour la même litanie digne d'une digression morbide. Le totalitarisme de cette nébuleuse qui a poussé les Algériens et les Algériennes à déserter le «Hirak» bis, essaye d'investir le Net d'une manière honteuse en se référant aux mensonges et autres fumisteries.

Après avoir créé la discorde au sein de la diaspora à cause de sa conception obscurantiste et nihiliste sur le plan politique en recourant à des slogans chers à son ancêtre, à savoir la déferlante islamiste takfirite du FIS dissous, voilà que maintenant on ne sait plus à quel saint se vouer si ce n'est de revenir à son ancien corpus totalitaire qui vise à frapper tout le monde de traîtrise et de lâcheté et même de colporter des mensonges comme moyen de redéploiement de sa base frappée d'amoncellement et de divisions sur fond d'échange d'accusations des plus viles et macabres.

Que fera-t-elle cette nébuleuse aux ramifications internationales et tentaculaires quand elle saura que le président de la République n'est pas mort et qu'il va se montrer aux algériens après avoir suivi son traitement et sa convalescence en Allemagne? Aura-t-elle le courage d'assumer ses diarrhées à profusion propagées dans des semblants de sites médiatiques et autres plates-formes de pacotille? La nébuleuse islamiste comme celle qui siège à l'étranger, n'aura pas ce courage d'entreprendre une démarche loyale qui se respecte, pour la simple et unique raison, qu'elle n'est pas maîtresse de sa volonté ni de ses choix. Elle est l'otage de ses maîtres de l'étranger dont la mission est d'assurer un mercenariat en bonne et due forme dans la perspective de paver la voie aux nostalgiques de l'empire colonial de jadis, de retrouver leur «gloire» d'antan. Il s'agit de vrais molosses dressés et conditionnés de telle sorte que leur rôle ne devrait pas dépasser celui d'un sherpa ou d'un majordome. Cette force occulte est connue par son «coup de Jarnac» et de sa duplicité qui sont adoptés comme rituel en politique.

Les choses ne sont plus comme cela doit être selon les fantasmes de cette nébuleuse au plan de la mobilisation populaire, puisque la majorité de ce peuple intrépide qui s'est levé contre l'oligarchie et les symboles de l'ancien régime, ne suit plus les sornettes de cette nébuleuse islamiste des plus obscurantistes et à la solde des officines étrangères. Ce fiasco et cette bérézina ont poussé le groupuscule qui moisit à l'étranger de recourir à toutes sortes de quolibets, de persiflages renforcés par une couche très épaisse de calomnies et de vétilles les plus burlesques.

Dans les jours à venir on va assister à un autre stéréotype à la guimauve de la part de cette nébuleuse qui vient de perdre ce qui lui reste comme brin d'entendement et d'intelligibilité.