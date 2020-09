«Le mouvement El Islah a ‘'élaboré sa décision finale sur le référendum autour de la révision de la Constitution et la majorité écrasante a approuvé le vote en faveur du projet de révision de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre''», c'est ce qui ressort de la 9e session ordinaire de son conseil consultatif, tenu lors de la 11e Université d'été du mouvement les 17 et 18 septembre. Une décision prise à l'unanimité, pour confirmer une position connue depuis l'élections présidentielle, où le mouvement était déjà en faveur d'une solution constitutionnelle. De ce fait, le mouvement El Islah demeure sur la même réflexion adoptée en début de la crise sociopolitique, en l'occurrence, se mobiliser pour la stabilité et la sécurité du pays. Dans ce sens, le parti insiste sur « l'importance de renforcer le front interne et de placer les intérêts du pays et de la Nation au-dessus de toute autre considération». C'est précisément le point de ralliement qui est en phase de conférer au processus de révision de la Constitution, une adhésion de plus en plus confirmée par les formations politiques, convaincues que la conjoncture actuelle impose une mobilisation pour constituer un front interne à l'épreuve de tous les défis et obstacles de l‘heure. À ce titre, le contenu de la mouture finale du projet de la Constitution, se présente comme la quintessence de l'ensemble des revendications populaires, pour lesquelles des réponses ont été formulées à travers de nouvelles dispositions de lois, qui visent essentiellement la mise en place des premiers piliers d'un changement profond. Dans ce contexte, le mouvement est convaincu que «ce projet est digne d'une Constitution consensuelle, jette réellement les bases d'une Algérie nouvelle et consacre l'Etat des droits, des libertés et les institutions légales dans le cadre d'un large consensus, soutenu par une large base populaire». Cela dit, le chemin vers un consensus indiscutable demeure long et parsemé d'embuches, du fait, qu'en dépit d'un écho grandissant pour l'édification de la nouvelle Algérie, il demeure des tensions et des divergences d'opinion et de positions qui se tiraillent dans une arène politique dépourvue de consistance et de dynamisme. Cette dernière, réduite à sa plus simple présentation, à travers les scandales qui ont mené à l'implosion de toutes les alliances et les allégeances, n'offre pas, aux yeux des observateurs un climat opportun pour l'élaboration d'une activité politique riche.

Rescapée d'une période d'errance qui a duré prés de deux ans, la scène politique ne peut abriter au demeurant les courses partisanes et les manoeuvres politiques propres à une situation normale. Affaiblie et dévoyée de son contexte moral, par des pratiques peu orthodoxes prônées par l'ancien régime, l'activité politique se trouve en quête de renouvellement, de rajeunissement et de nouvelles bases solides, reflétant celles d'une démocratie participative. Il s'agit dans cette rupture avec les démons du passé, de ne pas se détourner des objectifs profonds et qui ne sont autres, que la concrétisation d'un changement radical, et la réhabilitation de la confiance entre le peuple et l'Etat.

A cet effet, le mouvement El Islah appelle à une mobilisation massive pour le referendum du 1er novembre, exhortant les Algériens à «concourir à faire de ce rendez-vous électoral une réussite, de même que les grands chantiers lancés dans divers domaines politiques et socio-économiques».Insistant sur «la participation de toutes les factions politiques et franges sociales du pays, dans le cadre d'une vision nationale unifiée, considérant la Constitution de 2020, le fondement de l'Algérie nouvelle».