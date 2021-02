Réaffirmant la position de son parti, à adhérer au programme du président de la République, et à la concrétisation des réformes programmées, le mouvement el Islah à réitéré sa disposition à contribuer dans l'édification de l'Algérie nouvelle, espérant voir dans les prochains jours, l'émergence d‘une dynamique plus forte sur le terrain. Une position qui rejoint la nouvelle orientation du président de la République, qui tend au passage à la vitesse supérieure, qui consacrera l'importance de la matérialisation des décisions gouvernementales. Il s'agit de remédier en urgence aux manquements et aux dysfonctionnements qui ont marqué certains secteurs stratégiques, lors de l'exercice 2020, reflétant des résultats mitigés qui n'ont pas manqué d'impacter et de compromettre le processus de changement. Avec le retour en Algérie du président, sa rencontre avec quelques chefs de partis politiques, le ton est donné, et l'heure n'est plus aux courses partisanes, ni aux tergiversations, pour la prise en charge des préoccupations des citoyens. Il s'agit aux yeux d'un bon nombre d'observateurs, d'activer les forces vives du pays, et d'appliquer avec fermeté un système de sanctions, à même d'éradiquer les pratiques qui n'apportent aucun résultat sur le terrain et de libérer les initiatives constructives et fédératrices de synergie nécessaire pour la réalisation des programmes inscrits.

Dans ce sens, le président du mouvement El Islah Filali Ghouini a appelé, lors de l'ouverture de la 10e session ordinaire du majliss echoura «l'ensemble des acteurs de la scène politique, partis, syndicats, personnalités nationales ou société civile, à une coordination nationale sérieuse en vue de surpasser les divergences partisanes et idéologiques, et mener à bien le projet de l'Algérie nouvelle, conformément aux exigences de la nouvelle Constitution. l'Algérie ne tirera aucun profit des conflits partisans, dont les causes ne sont pas dues à la compétitivité des programmes, mais plutôt à un conflit idéologique non démocratique, entre autres». C'est précisément ce qui a été confirmé par le président de la République, en mettant en première importance, la reprise du dialogue avec les formations politiques, fussent-elles de l'opposition, en vue de rassurer les citoyens sur la reprise des concertations dans le cadre de l'accélération de la réalisation des programmes annoncés, notamment les réformes profondes dans tous les domaines. À ce titre, Ghouini a indiqué que «la réalisation constitutionnelle, se veut un évènement national historique ayant permis de hisser le texte de loi de référence dans le pays au rang des Constitutions solides dans le monde, d'autant plus qu'il a élargi le domaine des droits et des libertés individuelles et collectives, institué la séparation des pouvoirs et consacré le contrôle constitutionnel à travers les institutions constitutionnelles». Par ailleurs, dans l'optique de conférer toute la crédibilité et la transparence aux prochaines élections législatives, le président du mouvement El Islah a insisté sur «la consécration des engagements du président de la République et les dispositions de la nouvelle Constitution pour regagner la confiance des citoyens et conférer la crédibilité aux prochains scrutins concernant la loi électorale, la révision des lois sur la commune et la wilaya, révision de la distribution des sièges parlementaires prenant en considération les nouvelles wilayas de la République et la croissance démographique».