La télévision publique nationale (Eptv) s'est dotée, depuis mardi, d'une nouvelle chaîne «El Maârifa» TV consacrée à l'enseignement à distance. C'est la septième chaîne du groupe audiovisuel public et la première chaîne spécialisée dans la présentation de cours d'enseignement et de soutien aux élèves, et leur accompagnement psychologique. Cette nouvelle chaîne a été lancée par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, en personne et sa diffusion sera assurée via le satellite algérien Alcomsat 1. Désignée comme

El Maârifa TV 7, c'est une chaîne éducative, pédagogique, dédiée à l'enseignement et à la diffusion de connaissances. Il ne s'agit pas d'une chaîne de diffusion, mais d'une chaîne de télévision à part entière, expliquent les responsables de la télévision publique. Elle diffusera des programmes entre 10h00 et 16h00 (à titre expérimental).

La chaîne présente dans un premier temps des cours d'enseignement et de soutien, des exercices avec solutions et assure un accompagnement psychologique aux élèves. Pour ce faire, la chaîne a mobilisé près de 100 enseignants et inspecteurs pour couvrir les différents espaces électroniques et programmes de télévision de la chaîne, à l'instar des «clés de la réussite». Neuf matières enseignées pour les élèves de 4e année moyenne. Les matières enseignées pour les élèves de classes terminales: les matières principales pour chaque filière (six filières). Il sera procédé, dans les prochains jours, à l'enregistrement de l'émission «Mes pas vers la réussite», au niveau des stations régionales de la télévision algérienne, dans le cadre du respect des mesures de confinement sanitaire.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a expliqué, lors de son inauguration, l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au développement et à l'exploitation des technologies modernes de l'information et de la communication au service du pays. Intervenant en présence du conseiller à la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, et de membres du gouvernement, Djerad a indiqué que «les technologies modernes nous permettent d'améliorer la performance des moyens de communication», soulignant que «l'Algérie s'est engagée sur cette voie depuis quelques années, mais à présent il y a aussi la volonté du président de la République de développer et d'exploiter au maximum ces technologies pour les mettre au service du pays, surtout des élèves et des étudiants». Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de «faire parvenir l'information et le savoir à tous les Algériens, où qu'ils soient, sur cet immense pays-continent, et ce, à titre gracieux et sans contrepartie», estimant que «les élèves et les étudiants n'ont pas tous les moyens matériels qui leur permettent d'utiliser ces technologies». Il a également mis l'accent sur la nécessité d'accorder un intérêt aux langues nationales et de hisser leur niveau. Cette nouvelle chaîne a été lancée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant, au vu de la symbolique de cette date pour l'Algérie.

La décision de son lancement a été prise lors de la dernière réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue par visioconférence, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Sur le plan audiovisuel, c'est la septième chaîne lancée par l'Eptv et la deuxième sous l'ère du ministre de la Communication Ammar Belhimer. Une huitième chaîne est sur le point d'être lancée: la chaîne historique. L'annonce a été faite lors d'une émission spéciale sur l'Entv, à l'occasion de la commémoration du 8 Mai 1945.