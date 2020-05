La Chine a su se souvenir du beau geste de l'Algérie, dont l'amitié est qualifiée d'indéfectible vu la longue histoire des relations algéro-chinoises. Le ministère de la Défense nationale a transmis tard dans la soirée du mardi à notre Rédaction un communiqué dans lequel il souligne l'atterrissage d'un avion militaire de l'Algérie, en mission en Chine pour acheminer des dons. Il s'agit de l'arrivée d'une autre commande d'équipements médicaux. Le MDN précise: «En continuation des efforts nationaux, visant à lutter contre le Covid-19, les avions de transport militaire relevant des Forces aériennes algériennes poursuivent le transport des équipements médicaux.» De grands efforts, en effet, qui entrent dans l'histoire. Ce pont militaire entre Alger et Pekin est actif depuis le début de la crise. L'Algérie avait été la première à prendre l'initiative en envoyant des dons et équipements à la Chine à un moment crucial. En retour, l'Algérie, touchée à son tour, trouvera une assistance précieuse de la Chine. Ainsi donc, a atterri mardi vers 23 heures, «un avion de transport militaire, à l'aéroport Houari Boumediene, à Alger, chargé de 19 tonnes d'équipements médicaux, conditionnés dans 1696 boîtes, don de la République populaire de Chine et d'entreprises algériennes», précise le MDN dans son communiqué. Le pont aérien en activité depuis mars est assuré par les Forces militaires aériennes qui font le trajet en un temps record pour un aller-retour. Et c'est dans ces moments de crise et de guerre contre un virus, qu'on découvre la bravoure et la loyauté de certains pays. L'assistance de la Chine illustre l'ancienne amitié et l'étroitesse des relations cino-algériens depuis la guerre de l'indépendance. À noter que c'est le sixième voyage effectué par les Forces militaires aériennes. Le premier fut en mars «quand un appareil militaire en provenance de Pékin se posait à Alger avec à son bord une équipe médicale chinoise composée de 13 spécialistes. L'avion transportait aussi du matériel de protection et de dépistage et des respirateurs -le tout d'une valeur de 420 000 euros. Un don du géant du BTP chinois Cscec au nom de Pékin». Pour rappel, il est prévu dans ce contexte la construction d'un hôpital de protection pour fournir des services de prévention et de lutte contre le coronavirus à quelque 4 000 travailleurs chinois et 5 000 algériens, selon l'agence officielle Chine nouvelle.