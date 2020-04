Sans concession, le chercheur algérien, Elias Zerhouni, s'en est pris au président américain Donald Trump pour les défaillances dans la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus. S'exprimant, vendredi dernier, sur les colonnes du journal américain The CSM, Elias Zerhouni a estimé que le président Trump a aggravé la crise sanitaire aux Etats-Unis par son discours populiste et ses tergiversations dans la prise de décisions. « Les retards accusés dans la distribution des kits de tests ont retardé la réponse des États-Unis de quelques semaines.

Et à mesure que l'épidémie du coronavirus augmentait, les systèmes de commandement et de contrôle du pays n'étaient, tout simplement, pas à la hauteur», a accusé l'ancien directeur de l'Institut national de la santé sous le président George W. Bush. «Vous ne gagnez pas la guerre par l'héroïsme. Vous gagnez la guerre grâce à une bonne logistique», s'est écriée cette autorité scientifqiue aux Etats-Unis.

Par ses innombrables ratés du président dans la mise au point et la distribution des kits de dépistage, Trump a fait remonter les opposants et les experts contre lui. Elias Zerhouni a souligné que c'est la logistique qui a fait défaut dans la lutte contre le Covid-19 aux Etats-Unis.

Durant plusieurs semaines, Donald Trump ne fait que susciter la controverse, autour de lui, dans sa gestion de la crise sanitaire qui frappe de plein fouet les Etats-Unis d'Amérique. Il pensait en effet que le coronavirus était une simple grippe saisonnière venant de Chine, allant jusqu'à émettre des doutes sur sa dangerosité.