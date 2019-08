Les missions de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques qui incombent actuellement au Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (Lncpp), seront transférées à l’Agence nationale des produits pharmaceutiques à compter de l’année prochaine, indique, hier, un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

«Les missions de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques qui incombent actuellement au Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, seront transférées à l’Agence nationale des produits pharmaceutiques dans un délai d’une année à compter de la date de publication du décret N°19-190 du 3 juillet 2019, publié au Journal officiel le 7 juillet 2019», précise ce document.

«En attendant l’accomplissement des procédures de transfert des biens, moyens, personnels et droits du Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques à ladite agence, conformément à l’article 31 qui prévoit une période transitoire d’une année, le Lncpp continuera à exercer ses missions», explique le communiqué.

Par ailleurs, le ministère souligne que la création de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques répond à «un besoin de régulation, d’homologation et de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à l’instar de tous les pays du monde». Pour rappel, sur une centaine de textes d’application en préparation au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière relatifs aux dispositions de la loi sur la santé adoptée le 2 juillet 2018, un projet de décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (art 225) est en cours d’examen au niveau du secrétariat général du gouvernement (SGG). Ladite agence a été installée près d’une dizaine d’années après sa création en 2008. Dépourvue de tous les moyens dignes d’une agence du médicament, elle n’est devenue fonctionnelle qu’en 2017.

La nouvelle loi sur la santé lui a consacré un nouveau statut, celui d’établissement public à gestion spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière lui permettant ainsi d’assurer les missions qui lui sont dévolues.