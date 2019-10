Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a effectué, hier, une visite de travail au Commandement des Forces de défense aérienne du territoire. Le général de corps d’armée a déclaré lors d’une rencontre avec les personnels du Commandement des Forces de défense aérienne du territoire, il a prononcé une allocution dans laquelle il est revenu sur les élections, les manœuvres de la bande et, en toute évidence, le 1er novembre.

Pas de place aux pratiques indues

D’emblée il souligne : «Le peuple algérien, aux côtés de son armée, tend et œuvre à concrétiser réellement l’instauration des fondements d’un Etat nationaliste nouveau, dont se chargera le président élu, qui aura gagné la confiance du peuple et jouira de la légitimité populaire. » Qualifiant la prochaine échéance présidentielle d’importante et capitale, le chef d’état-major atteste que l’Algérie « trouve de la part de tout son peuple, une adhésion inégalée à travers tout le territoire national, qui reflète une conscience populaire élevée, quant à l’importance de cette échéance nationale vitale, et reflète également la profonde conscience populaire, quant à l’impératif d’accélérer le processus pour faire sortir notre pays de cette phase sensible ».

Confirmant, à n’en pas douter, que «les présidentielles se dérouleront à la date fixée, car cette noble démarche nationale émane de la volonté populaire, et quand je dis volonté populaire j’entends par là toutes les franges du peuple algérien, à l’exception de la bande et de ceux qui orbitent autour d’elle ».

Intégrité et mérite

Le général de corps d’armée ne manquera pas de faire le point sur le constat avéré que « le peuple algérien, notamment les jeunes, a atteint un haut degré de conscience et est résolu à se diriger vers la tenue des présidentielles, mettant ainsi en échec les desseins de la bande et de ses relais, habitués à exercer le chantage politique, à travers des porte-voix qui utilisent certaines tribunes médiatiques tendancieuses, tentant en vain d’entraver cette noble démarche». Dans le deuxième chapitre de son discours, le général de corps d’armée a affirmé que l’Armée nationale populaire suit une stratégie judicieuse et bien étudiée, en soulignant : «L’Armée nationale populaire est déterminée et engagée à accompagner le peuple algérien jusqu’à la fin de cette phase sensible que traverse notre pays, et son Haut Commandement a affirmé et affirme, en toute franchise, à travers ses interventions et ses discours, que les positions de l’armée demeurent constantes et irrévocables. »

Gaïd Salah qui en est à sa troisième sortie, cette semaine, revient sur les agissements de la bande et ses relais dans la rue pour renouveler ses mises en garde « comme nous avons mis en garde auparavant la bande et ses relais, et nous leur avons fait face en compagnie de toutes les institutions de l’Etat, les présentant par la suite devant la justice pour rendre compte de leurs actions, nous mettons en garde, aujourd’hui, quiconque tente de perturber et troubler la sérénité de cette importante échéance. La justice leur fera face à travers la stricte application de la loi ».

Il prévient dans ce contexte, qu’aujourd’hui avec des termes consistants « nous nous dirigeons d’un pas ferme et résolu vers l’organisation des présidentielles, après que tout le peuple algérien a vu, à l’exception de la bande et de ses inféodés, que toutes les conditions sont réunies pour l’élection du nouveau président de la République qui appliquera son programme au service de l’édification d’une Algérie nouvelle, où il n’y aura pas de place aux pratiques indues et anachroniques, et aux mentalités sclérosées et révolues ».

à l’égard de cette bande et de ses sous-traitants en s’adressant à eux à la troisième personne du pluriel il dira : « Ils ne réussiront jamais dans leurs tentatives désespérées pour le faire dévier de son parcours historique, quoi qu’ils disent et quoi qu’ils tentent d’imposer leurs idées désuètes, car ce peuple a pris conscience qu’il est sur la bonne voie et notre consciente jeunesse a su démasquer ces manœuvres et n’est plus dupe de ce genre de ruses et ne cèdera jamais les acquis considérables réalisés en si peu de temps ».

Pour le vice-ministre de la Défense, les « objectifs malintentionnés de la bande ont été avortés par l’Armée nationale populaire, dirigée avec sincérité et dévouement par un Commandement moudjahid et dévoué à sa patrie, qui connaît la vraie valeur de la responsabilité, qui est honoré d’être issu de ce peuple nationaliste et authentique et fait de l’espoir son catalyseur et motivateur, afin de répondre aux satisfactions de ce digne peuple, qui aspire au changement et qui œuvre avec une grande conscience à se diriger vers cette voie juste, positive, et en phase, de par sa teneur et sa nature, avec les principes et les valeurs nationales séculaires». Car il explique que «des personnes qui prétendent être d’une grande culture (tentent) d’induire le peuple algérien en erreur (..) en abusant de conseils, en omettant qu’ils avaient occupé par le passé de hautes responsabilités dans l’Etat, et qu’ils faisaient partie intégrante de l’ancien système ». Pour lui, ces personnes-là « n’ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans le pays » et ignorent tout « des sentiments des Algériens, de leurs espoirs et ambitions ».

Ils tentaient d’induire le peuple en erreur

Il ajoute : « En témoignent leurs propositions stériles et mort-nées, à l’image de leurs revendications de libérer ceux qui ont porté atteinte à l’emblème national. Ce sont des propositions rejetées dans la forme et dans le fond, car le drapeau national est le symbole de la souveraineté nationale, des sacrifices des millions de valeureux chouhada et de la souveraineté de tout le peuple algérien, qui n’acceptera jamais que l’on porte atteinte à l’emblème national». C’est à la justice de trancher a aimé dire, le général de corps d’armée pour répondre à certaines voix qui se sont élevées ces derniers temps pour réclamer l’indépendance de la justice qui est « l’un des symboles phares de l’Etat de droit, et jouit à présent de toute l’indépendance requise et exerce sans pressions ni diktats. Ses hommes exécutent leurs missions avec sincérité, intégrité et mérite, leur seul objectif est la primauté de la loi et rien d’autre que la loi ». Celle-ci est résolue à faire face, avec impartialité, à tous ceux qui ont favorisé la corruption, elle refuse tout diktat de qui que ce soit, et n’acceptera aucunement que son jugement soit altéré, son seul moyen est la loi, avec laquelle elle exerce ses missions et poursuit son rôle noble et vital.» En concluant son discours, le vice-ministre a affiché un grand optimisme, quant à l’avenir du pays et insisté sur le fait de la réussite des prochaines élections et que la situation basculera en faveur de l’Algérie.