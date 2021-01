Le MSP fait l'éloge de la mouture du projet de loi électorale. À travers sa première lecture, ce parti considère que «ce texte comporte d'importants nouveaux amendements notamment concernant le changement du mode de scrutin, qui pourrait favoriser une large participation des électeurs et permettre des possibilités de compétition aux candidats et aux différentes localités de la circonscription électorale en matière de représentation et de résultats». Mais, poursuit-il, dans un communiqué sanctionnant la réunion de son bureau exécutif, «cette loi doit faire l'objet de débat, d'enrichissement et d' un consensus, en vue de colmater les brèches, améliorer le niveau de compétition et la transparence des élections». Le Mouvement considère la volonté politique au niveau des institutions centrales et locales, et l'adhésion du peuple algérien au processus électoral à travers sa large participation aux opérations électorales, sa contribution au suivi et à la protection de ses choix électoraux, comme «des piliers essentiels pour parvenir à des élections libres et justes qui contribuent à résoudre les crises du pays». Ce parti islamiste a annoncé «la mise en place d'une commission juridique pour étudier le projet et élaborer des propositions...». Pour ce faire, cette formation plaide pour «la neutralité de l'administration et le fonctionnement efficace et équitable de l'Autorité nationale indépendante des élections à tous les niveaux du processus électoral, avant, pendant et après les élections».

«C'est la persistance des autorités officielles à vouloir redessiner la carte politique par des interventions d'en haut et de quelque manière que ce soit, qui est la cause de toutes les déviations, la corruption et les crises qui ont affaibli et exposé le pays à divers risques internes et externes...», estime le parti, soutenant que «mettre fin à un tel comportement est le plus grand service qu'on puisse rendre à l'Algérie et aux Algériens». Le MSP prône «l'indépendance de l'Autorité nationale indépendant des élections et demande de revoir sa composition, afin de consacrer sa neutralité et sa capacité à jouer pleinement son rôle». Il préconise également de «consacrer la pleine autorité de l' Anie sur les commissions électorales communales et des wilayas...». Il plaide aussi pour «la criminalisation de la fraude à divers niveaux et sous diverses formes et que les condamnations en la matière ne puissent pas être levées dans le temps. Pour empêcher les ajouts de votes fictifs des votes répétés, il réclame «l'accès au fichier électoral dans tous les bureaux et centres de vote, et au niveau national ainsi que l'interdiction de toute forme de vote collectif à toutes les étapes du scrutin». En outre, le MSP adhère au «projet national de consensus», découlant de la rencontre de quelques partis islamistes, tenue récemment au niveau du Palais des expositions, Pins maritimes (Safex). Il appelle à la convergence de diverses initiatives sérieuses pour accompagner le véritable changement démocratique...». Il appelle à «la libération de tous les détenus d'opinion, à déverrouiller le champ médiatique et à faciliter la délivrance d'agréments aux nouveaux partis et associations».

Enfin, Il met en garde contre «les retombées négatives qui peuvent découler de la flambée des prix des produits de large consommation sur le pouvoir d'achat des citoyens et la stabilité nationale...».