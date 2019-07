Le général de corps d'Armée «a valorisé les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par le chef de l'Etat à un groupe de personnalités nationales, qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires et réunir les conditions idoines pour l'organisation des présidentielles dans les plus brefs délais», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans ce domaine et en réponse aux exigences de cet intérêt suprême de la patrie, le Haut Commandement de l'ANP a œuvré, depuis le début de la crise, à adopter une approche empreinte de rationalité dans sa présentation, de logique dans son traitement et de réalisme dans l'accompagnement du peuple algérien et des institutions de l'Etat, affirmant à maintes occasions, qu'il n'a aucune ambition politique, sauf être au service de la nation et de ses intérêts suprêmes», a-t-il souligné dans une intervention à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation au Baccalauréat et au BEM, session juin 2019. «Dans ce contexte précisément, nous valorisons, au sein de l'ANP, les étapes franchies sur la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par le chef de l'Etat à un groupe de personnalités nationales, qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette noble démarche et réunir les conditions idoines pour la tenue des présidentielles dans les plus brefs délais», a-t-il expliqué. Pour le chef d'Etat-major de l'ANP, «il n'est plus question de perdre davantage de temps, car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue, un dialogue que nous saluons et espérons qu'il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'aux diktats», a-t-il souligné. A cet égard, il fait savoir que «de telles méthodes et thèses sont catégoriquement rejetées, car l'Algérie a besoin aujourd'hui de ceux qui se sacrifient pour elle et qui élèvent l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération, de ceux qui font preuve d'intégrité, de sagesse, de sérénité et de clairvoyance, ceux qui haussent le niveau du débat et s'élèvent au-dessus des questions secondaires et s'écartent de la surenchère, car il s'agit de l'avenir du peuple et du destin de la nation». Par la même occasion, le chef d'Etat-major de l'ANP a évoqué «certaines idées empoisonnées que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment l'appel à l'élargissement des détenus, qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion, l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes et les tentatives de porter atteinte à la crédibilité et à la performance des institutions de l'Etat, à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués». «Aussi, je rappelle encore une fois que seule la justice est souveraine de la décision, conformément à la loi, concernant ces individus qui se sont pris aux symboles et aux institutions de l'Etat et ont porté outrage à l'emblème national», a-t-il dit. Il a précisé, à ce propos, qu'«il n'est permis à quiconque d'interférer dans son travail (justice) et ses prérogatives ou tenter d'influer sur ses décisions", ajoutant qu'«au sein de l'ANP, nous l'encourageons et nous l'appelons à poursuivre sa démarche patriotique dévouée avec la même détermination et la même résolution, loin des contraintes et pressions qui donnent à la bande et à ses relais, une occasion pour échapper à la sanction et revenir pour semer l'anarchie et impacter sur le cours des évènements». «En effet, les institutions de l'Etat et l'appareil de justice ont démasqué les intentions pernicieuses de la bande et se sont mobilisés, plus que jamais, afin de faire réussir l'opération de lutte contre la corruption, atteindre son objectif, relever le défi de traiter les dossiers de corruption présentés auprès de la justice et juger ceux qui y sont impliqués, avec rigueur, impartialité et sérénité, notamment après que le Haut Commandement de l'ANP s'est engagé à fournir les garanties suffisantes pour accompagner les mesures qu'a prises et que prend encore la justice dans ce domaine», a-t-il ajouté. «Concernant l'appel suspect et illogique portant sur l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des entrées de la capitale et des grandes villes, je tiens à indiquer que ces mesures préventives prises par les services de sécurité pour la sécurisation des marches, sont des mesures prises pour l'intérêt du peuple et non le contraire», a indiqué le général de corps d'Armée.