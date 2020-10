Le tribunal criminel près la cour d'Oran vient de rendre son verdict dans l'affaire d'homicide volontaire perpétré contre un cadre de l'ANP condamnant une jeune fille âgée tout juste de 20 ans à une peine de 18 ans de réclusion criminelle, cette dernière avait le statut de stagiaire dans le centre paramédical d'Oran. Le frère de l'inculpé a par contre été acquitté. La mise en cause est poursuivie pour avoir commis le meurtre d'un militaire en lui assénant 70 coups de couteau dans plusieurs parties du corps. Cette histoire a commencé le 16 août 2017 lorsque les policiers ont été alertés et informés de la présence d'un corps d'un homme décédé, dans un appartement situé à l'Usto, à l'est de la ville d'Oran. Stupéfiante a été la découverte à laquelle ont fait face les policiers dépêchés sur les lieux. Ils sont tombés nez à nez avec un cadavre gisant dans une mare de sang, ligoté à l'aide d'un câble électrique, celui-ci portait 70 coups de couteau pratiquement sur toutes les parties du corps. Malgré l'horrible découverte, les policiers n'ont pas trébuché en passant au peigne fin le lieu du drame avant de tomber sur les boucles d'oreilles de la meurtrière, celles-ci ont servi de pièce maîtresse ayant permis l'identification de la mise en cause et son arrestation. L'enquête a révélé que la meurtrière, ayant laissé le cadavre sur place, a subtilisé les deux clés des deux voitures et le téléphone portable de la victime avant de prendre la fuite. Lors de l'enquête, la mise en cause a révélé avoir agi de telle sorte lors d'une «soirée rose et arrosée» en «réaction aux désirs charnels sans limites» de la victime l'ayant, selon toujours l'accusée, «forcé la main à des pratiques dépassant les seuils de l'entendement» en diluant, a-t-elle ajouté, «un somnifère dans son verre d'alcool», et «passée à l'action» dès que la victime a «sombré dans un sommeil profond».