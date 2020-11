La loi de finances 2021 a introduit une nouvelle taxe sur la consommation des carburants des véhicules et des camions (essence et gasoil) à chaque sortie aux frontières du pays. Les tarifs de cette taxe sont de l'ordre de 2 500 DA pour les véhicules de tourisme, 3000 DA pour les véhicules utilitaires et camions de moins de 10 tonnes et 10 000 DA pour les camions de plus de 10 tonnes, ainsi que les bus. Alors que le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar affirme que «cette taxe limitera les pertes issues de la contrebande», les membres de la commission des finances et du budget ont contesté son institution. Selon eux, «cette taxe ne prend pas en ligne de compte la réalité sociale dans ces zones frontalières, outre son impact sur la dynamique économique dans ces régions». «Cette taxe ne pourra pas mettre un terme au phénomène de la contrebande, celle-ci se déroulant généralement en dehors des postes frontaliers officiels», ont-ils appuyé. «Certes, cette taxe n'éliminera pas le phénomène de la contrebande, mais limitera les pertes qu'elle engendre», a indiqué, mardi dernier, à l' APN, le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, qui a été entendu par la commission des finances et du budget dans le cadre de la loi de finances 2021. Toutefois, il a rassuré que «cette taxe n'aura pas d'impact sur le citoyen lambda». Cette nouvelle taxe est justifiée par l'explosion des ventes du carburant dans les wilayas frontalières, qui représentent, selon le ministre «14% du total des ventes nationales». «La consommation du gasoil dans les wilayas frontalières et les wilayas limitrophes représente 70% de la consommation nationale», a-t-il ajouté, rappelant que «l'Algérie a importé près de 2 000 milliards de DA de carburant entre 2010 et 2019». Par ailleurs, il a dévoilé que «le montant des dettes représentant les subventions des prix de carburants importés durant la période 2015-2020, s'est élevé à près de 897 milliards DA, dont 145 milliards en 2020». Sonatrach à elle seule a payé, jusqu'à ce jour, un montant de 53,4 milliards DA aux unités de dessalement de l'eau de mer «sans aucune compensation en contrepartie». Il a précisé que «la loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, n'a pas eu encore d'effets sur le terrain car ses textes d'application n'ont pas encore été publiés». «L'élaboration de ces décrets a débuté dès le 26 juillet dernier et a été confiée à des commissions spécialisées comptant 65 cadres», a-t-il dit. Il a expliqué que «30 textes avaient été finalisés, dont 27 textes d'application soumis au secrétariat général du gouvernement (SGG)», avant de réitérer son engagement à parachever l'ensemble des 43 décrets d'ici fin 2020. Il a mis en garde sur le fait que la rente pétrolière diminuerait fortement, à partir de 2026, avec l'orientation des réserves actuelles vers la consommation intérieure et la réduction du volume d'exportations, n'excluant pas la possibilité de surseoir à tout cela jusqu'à 2032 si de nouveaux gisements sont exploités. Enfin, Attar a refusé de commenter l'acquisition par Sonatrach de la raffinerie «Augusta» en Italie, «l'affaire étant au niveau de la justice», a-t-il dit, faisant savoir que la structure continue, cependant, à fonctionner.