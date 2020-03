C’est une fin de semaine d’affaires liées à l’arnaque et à l’escroquerie. Le tribunal de première instance d’Oran a prononcé, en fin de semaine, son verdict, condamnant une notaire à trois ans de prison ferme. Celle-ci, accusée d’escroquerie, a établi, en 2014, l’acte de propriété provisoire d’un terrain de 125 m2 au profit d’un couple qui n’occupera jamais ce lopin de terre. Pour cause, la notaire, reconnue coupable lors de son procès, a procédé à la revente dudit terrain, situé à la commune de Tafraoui, à une tierce personne. Accablée par des preuves irréfutables, la notaire n’a pas abusé les juges en reconnaissant les faits qui lui ont été reprochés. Dans cette affaire, la notaire est, selon l’acte d’accusation, allée loin dans sa gabegie, profitant de la situation administrative dudit terrain agricole à transformer en terrain urbanisable tel que souhaité par le premier acheteur. Cette transformation à opérer nécessite tout de même du temps, ce qui a laissé une grande marge de manœuvre à la notaire pour agir, en revendant le lopin de terre au grand dam du couple ayant vu toutes leurs économies s’envoler. Dans une autre affaire, l’avocat général près le tribunal de Yghmouracen, a requis une sentence maximale à l’encontre de l’adjoint au maire de la commune d’Es Sénia n’ayant rien trouvé de mieux à faire que de prendre part à une scabreuse affaire portant le sceau de l’escroquerie dont l’actrice principale n’est autre que son épouse contre laquelle le même procureur n’a pas, non plus, été tendre, requérant la sentence exemplaire maximale, celle-ci se faisant passer pour une magistrate exerçant au tribunal de Yghmouracen. Cette fausse magistrate devait s’interposer dans une affaire en volant au secours d’un homme devant être jugé en contre partie de

600 millions de centimes à verser à son épouse, le vice-président de l’APC d’Es Sénia. Dans cette affaire traitée en fin de semaine, la victime n’est autre que la femme du détenu devant être «sauvé» par la magistrate usurpatrice. Celle-ci est accusée d’usurpation de fonction tandis que son époux, le vice-président de l’APC a été accusé d’escroquerie, trafic d’influence et abus de pouvoir. Le même jour, le tribunal correctionnel d’Oran a prononcé des peines de cinq années de prison ferme à l’encontre du propriétaire d’une auto-école et de son assistant, accusés tous les deux d’avoir escroqué 200 candidats au permis de conduire.