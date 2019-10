La centrale électrique à cycle combiné de Cap Djinet, d'une capacité de 1 113 mégawatts, entrée en production avec toutes ses capacités à la mi-2019, sera réceptionnée officiellement et définitivement, en mars prochain, a annoncé, mardi dernier à Boumerdès, le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab. S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue d'une visite d'inspection du secteur à travers nombre de communes de la wilaya, le ministre de l'énergie a indiqué que cette centrale, qui a entamé la production d'une manière progressive à travers ses trois lignes, sera «réceptionnée officiellement et définitivement», au mois de mars prochain, après parachèvement de la réalisation de la structure administrative et de l'aménagement extérieur. Pour ce faire, le ministre a appelé impérativement à l'achèvement et au bouclage, ce projet définitivement, saluant dans ce cadre, le rôle joué par la centrale durant l'été dernier, en terme de volume nécessaire de l'électricité devant être assuré pour satisfaire la forte demande que connaissait le pays à l'époque. Se disant «très fier» du succès accompli, à la faveur de la réalisation de cette centrale vitale en coopération avec les partenaires coréens, à travers l'entreprise Daewoo, Arkab a indiqué qu'il s'agit-là d'«une coopération exemplaire et réussie» qui a permis la réalisation de cette centrale avec des techniques de pointe, une qualité mondiale et une contribution efficace de main-d'oeuvre, de cadres et d'experts algériens du domaine. La centrale de Cap Djinet (relevant de la Sonelgaz) est formée de trois turbines fonctionnant en cycle combiné (30% vapeur et 70% gaz), dotée chacune d'une capacité de production de 400 mwt d'électricité /heure, soit un total de 1 113mgt pour les trois.

La première turbine est entrée en production en mai 2018, la 2eme au mois d'octobre 2018 et la 3ème à la mi-2019. L'infrastructure est, par ailleurs, équipée de nombreux systèmes «amis de l'environnement», dont particulièrement celui du dessalement de l'eau de mer exploitée dans la production de la vapeur, et la production d'hydrogène exploité dans le refroidissement des générateurs électriques.

A noter que l'énergie électrique produite au niveau de cette centrale est transférée respectivement vers deux transformateurs (400 vlt chacun) à Si Mustapha et El Affroun (Blida), au moment où un 3eme transformateur est prévu, à l'avenir à Akbou (Béjaïa), avant le transfert de cette électricité vers le réseau national de transport d'électricité.)