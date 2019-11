C’est à partir d’El Bayadh que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé que le versement de la nouvelle allocation pour les personnes aux besoins spécifiques, estimée à 10 000 DA, débutera avant la fin de l’année en cours.

L’allocation augmentée par décision du gouvernement de 4.000 à 10.000 DA sera versée avant la fin de l’année en cours avec effet rétroactif du 1er octobre 2019. Ghania Eddalia a fait cette annonce lors d’un point de presse tenu à une heure tardive de la nuit de dimanche à lundi, en marge de sa visite dans la wilaya.

Plus de 334 000 handicapés à cent pour cent (100%) bénéficieront donc de cette allocation, notamment ceux âgés de moins de 18 ans et issus de familles sans revenus.

S’agissant de l’emploi dans le cadre des contrats de pré-emploi, la ministre a déclaré que le secteur de la Solidarité nationale oeuvre à intégrer un plus grand nombre de jeunes bénéficiaires de ces contrats dans des postes permanents, suivant les moyens du secteur. Elle a indiqué que le travail dans le cadre du contrat de pré-emploi fourni par le pays au profit des jeunes, ne constitue qu’un moyen pour acquérir «l’expérience et une formation sur le terrain, afin de décrocher des contrats de travail dans divers secteurs publics ou privés , ou encore, a-t-elle dit, de concrétiser des projets d’investissement, dans le cadre des différents dispositifs d’emploi mis en place par l’Etat.

Ghania Eddalia a souligné que la résorption du nombre de contrats de pré-emploi ne peut être concrétisée qu’avec la conjugaison des efforts des intervenants et la croissance économique, permettant aux entreprises publiques et privées de placer leurs détenteurs à des postes d’emploi stables. La ministre a ainsi appelé à lutter contre le problème du chômage, en incitant les jeunes sans emploi à exploiter les opportunités et les richesses, surtout naturelles offertes dans différentes régions du pays. La ministre les a exhortés à monter des projets d’investissement, notamment dans une wilaya comme El Bayadh, qui dispose d’une vaste superficie agricole inexploitée.