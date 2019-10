La liquidité bancaire de l’Algérie a enregistré une hausse de 37,31% à la fin août 2019 par rapport à la fin décembre 2018, a indiqué le ministre des Finances, Mohamed Loukal. Les liquidités bancaires ont ainsi augmenté à 1 705,5 milliards (mds) de DA à la fin août dernier contre 1. 557 mds de DA à la fin décembre 2018, soit une augmentation de 37,31%, a-t-il précisé. Interrogé par l’APS sur une éventuelle baisse de cette liquidité durant ces derniers mois, comme rapporté par certains médias, Loukal a qualifié ces «informations d’infondées». On ne peut pas souffrir, a-t-il dit «d’un manque de liquidité bancaire alors que le taux des réserves obligatoires est fixé à 12% par la Banque d’Algérie (BA)» et de poursuivre que «les banques disposent de titres souverains collatéraux qui leur permettent de se re-financer auprès de la Banque centrale, dans le cadre de l’«Open market». Il rappellera qu’en février 2018 la BA avait relevé, de 8% à 12%, le taux des réserves obligatoires par rapport à l’assiette des réserves globales des banques. En janvier 2018, elle avait déjà augmenté de 4% à 8% le taux de ces réserves. Ainsi, les banques sont tenues de conserver 12% des dépôts de leurs clients sans les utiliser. Ce qui permet de réduire les

réserves libres des banques et contenir la liquidité bancaire. En cas de manque de liquidité, la BA recourt systématiquement à la réduction du taux des réserves obligatoires pour permettre d’injecter plus de liquidités sur le marché.

Après les baisses enregistrées en 2015 et 2016, la liquidité bancaire s’est relativement stabilisée après le lancement des opérations d’«Open Market» d’injections de liquidités à partir de mars 2017, pour ensuite croître fortement, dès novembre 2017, après la mise en oeuvre du financement non conventionnel. La liquidité bancaire avait atteint 1 380,6 mds/DA à fin 2017, soit une croissance de 68,2% par rapport à son niveau de fin 2016 qui était de 821 mds/DA. C’est en prévision de l’accumulation des liquidités bancaires, et pour prévenir toute poussée inflationniste, que la BA a relevé en 2018 le taux des réserves obligatoires de 4% à 8%. Cette conduite de la politique monétaire a ainsi réussi à stabiliser l’encours de la liquidité bancaire.