Riche est le 20ème Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) qui a ouvert ses portes, hier, au Palais de la culture Moufdi Zakaria (Alger), avec la participation d’une centaine d’exposants algériens et de cinq pays étrangers, à savoir la Tunisie, l’Ethiopie, le Niger, le Mali et la Chine.

Ce salon qui se tient au niveau du fameux Palais de la culture, qui surplombe la baie d’Alger, sous le slogan enchanteur « Algérie... émerveillez vos sens », a été inauguré par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, en présence de membres du gouvernement.

Le ministre s’est attardé presque à tous les stands de cette manifestation du secteur économique, qui propose une substitution intéressante d’entrée en devises face à l’économie du «tout-pétrole», un choix qui a bloqué quelque part, hélas, toute ambition économique hors hydrocarbures.

Le salon est une occasion, pour les opérateurs locaux et étrangers, de partager leurs expériences et expertises dans le domaine du tourisme et de bénéficier de cet espace de communication, en vue d’échanger des points de vues et d’établir des relations commerciales. Ces contacts viennent illustrer la politique du pays qui tend à impulser un élan fort à la promotion de la «destination Algérie», qui recèle des potentialités touristiques exceptionnelles non négligeables et exclusives. Cette 20ème édition du Sitev connaîtra la participation de l’ensemble des acteurs et des partenaires dans le secteur du tourisme et de l’artisanat, parmi lesquels, l’on recense des entreprises sous tutelle du ministère, ainsi que des agences de voyages, des opérateurs touristiques, des établissements hôteliers publics et privés, des artisans, des banques, des compagnies d’assurances et des transports, sans omettre l’importante participation d’un certain nombre de propriétaires de start-up intéressés, du domaine. Ces derniers marqueront leur présence par une participation de qualité, en termes de tourisme, en leur consacrant plusieurs espaces, tout en leur apportant l’appui et l’accompagnement nécessaires pour la réalisation de leurs projets.

Plusieurs conférences, animées par des experts internationaux en la matière, seront organisées en marge de cette manifestation qui verra également l’aménagement d’espaces consacrés à la présentation de différents produits de l’artisanat, une facette qui a reçu le prix du meilleur produit pour cette année. Des spécialistes dans les divers domaines de l’artisanat animeront des ateliers, à cette occasion.

Prononçant un bref discours à la fin de sa longue visite de la centaine de stands, lors de laquelle il s’est enquis des besoins et des desiderata des acteurs du secteur, le ministre a affiché une satisfaction certaine concernant la participation en force de l’artisanat, tous métiers confondus, la production nationale «par ses enfants», qui est «au cœur de la politique gouvernementale… et qui constitue une idée belle et nouvelle qu’il faut mener avec force dans la sérénité».Benmessaoud dira que «le tourisme national est assuré d’un accompagnement des pouvoirs publics. Le vecteur réceptif est actuellement développé face à un marché conséquent, a-t-il martelé, à satisfaire en matière de qualité et de services». Il précisera par ailleurs que l’Algérie ambitionne de parvenir à un quota de «10 à 15 millions de touristes à l’horizon 2030, et ce, avec la réception de 300.000 lits». Tel est le programme tracé par le gouvernement, a-t-il fait observer. L’organisation du Sitev, le 20ème du genre, prouve, si besoin est, que l’Algérie fournit des efforts constants de diversification de ses ressources en devises, en dehors des hydrocarbures. L’événement coïncide cette année avec l’obtention par l’Algérie d’un poste à la Commission du tourisme et du développement durable, lors des travaux de la 23ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), tenu en septembre dernier à Saint-Pétersbourg (Russie). Un poste a été également attribué à l’Algérie au sein du Conseil exécutif de l’OMT. Ces nominations viennent «concrétiser» le rôle majeur que joue l’Algérie sur les plans continental et international dans le développement de l’industrie touristique, en prolongement du développement durable.