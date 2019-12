C’est dans l’émotion générale qu’une impressionnante foule de citoyens s’était rassemblée très tôt, hier, aux abords du Palais du peuple pour rendre un dernier hommage au défunt général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’anp, Ahmed Gaïd Salah. La seule motivation de ces personnes tient dans leur conviction que l’homme a accompli sa mission et protégé le peuple. «Je suis ici parce que moi aussi, je me suis battu contre le colonialisme. Je viens dire au revoir à un frère d’armes», a déclaré Brahim qui a fait le déplacement depuis Biskra. Des quatre coins du pays, ils sont venus par devoir de mémoire accompagner ce patriote à sa dernière demeure. C’est en chœur que tous les présents ont entonné l’hymne national dès l’arrivée des premières voitures, annonçant celle du cortège funèbre. Des applaudissements, des youyous ont fusé de partout. L’émotion a envahi beaucoup de personnes sur place. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, sont unanimes : «Une grande perte pour la nation.» Pour le jeune Fouad, membre des scouts musulmans algériens depuis l’âge de 7ans, «Gaïd Salah est un héros, puisque ses positions courageuses ont été bénéfiques à la nation et ont lancé les jalons de la nouvelle Algérie». Le 22 février le peuple a dit non à la corruption, au mépris... ce non a trouvé écho auprès de Gaïd Salah qui, «non seulement nous a soutenus, mais a aussi permis de rêver à des lendemains meilleurs, je rends hommage à l’homme mais aussi au militaire qui a conduit ses hommes vers la victoire», affirme le jeune homme. C’est avec beaucoup d’émotion que Fouad parle du général : «Les scouts et les militaires sont deux corps qui ont beaucoup de protocole, et l’honneur et l’amour de notre patrie sont des valeurs fondamentales, pour nous et Gaïd Salah en est l’exemple», conclut-il. A travers des pancartes, des banderoles, des slogans, les présents tenaient à rendre hommage au défunt. Le mot qui revenait le plus souvent est «merci». Merci pour le devoir accompli. Dans la foule qui, au fil des heures devenait plus dense, des va-et-vient animaient les alentours du Palais du peuple. La fatigue commençait à faire sentir pour les plus âgés, parmi les milliers de citoyens stationnés devant le portail du Palais du peuple. C’est ainsi que les moins résistants se sont assis à même la terre, plutôt que de partir. D’autres ont décidé de lire des passages du coran, comme il est de tradition en pareilles circonstances. Et selon les us, un élan de solidarité s’est manifesté. Distribution d’eau, d’oranges, de dattes, des biscuits, du thé. L’ambiance était exactement comme dans n’importe quel enterrement algérien. Fils du peuple et son serviteur, Ahmed Gaïd Salah a été honoré par les Algériens comme ils le feraient avec n’importe lequel d’entre eux. Ils n’ont attendu personne ni se conformer à n’importe quel protocole. Ils ont organisé des funérailles populaires devant le portail du Palais du peuple. Larbi était l’un d’eux. Accompagné de son épouse Khoukha , il a tenu à faire son devoir. Il a fait le voyage de son Souk Ahras natal, jusqu’à Alger. Il est dans la capitale, chez de la famille depuis ce jour, pour être sûr de ne pas rater l’enterrement de son «frère». L’homme, déjà âgé, est invalide de guerre. Mais il affirme que ce qui a motivé sa venue n’est pas son statut, mais sa citoyenneté qui l’a poussé à venir. «Aujourd’hui, je suis là pour dire au revoir à un combattant, comme moi je l’ai été. Mais avant toute chose c’est le citoyen en moi qui veut lui dire un dernier adieu pour tout ce qu’il a fait pour nous, Algériens, ces 10 derniers mois», affirme-t-il. Comme Larbi, ils sont arrivés de partout en Algérie pour rendre un dernier hommage au défunt. En effet, pour cette cérémonie d’adieu, ils étaient nombreux, anciens moudjahidine, militaires à la retraite, à vouloir à tout prix être présent en ce jour et en ce lieu symbolique. Ils voulaient accompagner leur chef d’état-major à sa dernière demeure.

En effet, un chef s’en va, d’ailleurs les nombreuses personnes qui l’avaient connu dans diverses circonstances se racontent des anecdotes sur ce chef hors du commun, disent-ils et qu’ils ont eu la chance de fréquenter de près ou de loin. «On reconnaît la valeur d’un homme quand sa mort impose le respect, non seulement chez ses frères d’armes, ses confrères, ses compatriotes mais aussi ses adversaires politiques», dira Hocine qui, durant longtemps, a fait partie du personnel civil qui a travaillé à l’hôpital de Aïn Naâdja.