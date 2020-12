Le président Tebboune qui devrait bientôt rentrer d'Allemagne où il se trouve, depuis le 28 octobre dernier, après sa contamination au Covid-19, veut accélérer l'agenda électoral. Dans son tweet du 13 décembre, le chef de l'Etat avait indiqué avoir «enjoint à la présidence de la République de coordonner avec la commission chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral, afin que le document en question soit prêt dans les meilleurs délais, soit dans 10 à 15 jours» et cela en vue de «lancer le processus post-Constitution». Un processus, faut-il le rappeler, qui est tracé depuis une année par Abdelmadjid Tebboune où il est question d'une révision électorale dans l'objectif des législatives et des locales anticipées. Si ce timing est respecté, la commission, installée en septembre dernier et présidée par le professeur Ahmed Laraba, devrait remettre sa copie demain.

Cette dernière a été élaborée sur la base des orientations du président qui avait mis l'accent sur la définition de normes électorales transparentes qui consacrent «une rupture totale avec les mauvaises pratiques du passé», en interdisant le système de quotas dans la répartition des sièges et «l'achat des consciences» et en séparant «argent et politique», en tant que conditions «indispensables» pour «la moralisation» de la vie politique et la garantie d'élections reflétant «réellement la volonté populaire». Reste à savoir maintenant si la copie de la commission de Laraba sera soumise au débat et à l'enrichissement. Selon le constitutionnaliste, Rachid Lerari, une large consultation est nécessaire avec «les auteurs de la scène politique, essentiellement les formations politiques auxquelles peut s'ajouter la contribution d'experts». Pour le professeur Lerari, cela «permettra d'une part de se diriger vers un consensus indispensable, dans la mesure où ce texte est d'une grande importance et constitue la base juridique pour la gestion de l'opération électorale.

D'autre part, les consultations relanceront l'activité politique». Qu'il y ait débat ou non, la loi électorale sera bientôt adoptée pour la tenue proche de nouvelles consultations électorales. Et c'est ce qui fait activer certains partis politiques qui, dès l'annonce du chef de l'Etat, ont commencé à se préparer aux prochains rendez-vous. D'autres ont par contre, affiché leur rejet audit projet. Parmi ceux qui ont applaudi, il y a le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali qui considère qu'«une élection dans les plus brefs délais devient logique, si l'on se réfère aux critiques, par ailleurs fondées, contre l'actuel Parlement. Les Algériens sont pressés de voir une nouvelle classe politique dans les institutions».

Selon lui, «des élections transparentes avec la participation de tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, redynamiseront la vie politique, transféreront les débats de la rue à l'intérieur des institutions et stabiliseront le pays». Le RND s'est dit prêt à «enrichir» le débat sur la révision de la loi électorale, tout autant que le MSP qui a appelé «à l'adoption du dialogue et au consensus national». El Islah a, pour sa part, plaidé pour l'accélération du processus de révision, mais en tenant compte des recommandations de la classe politique. Louisa Hanoune, le FFS et le RCD considèrent qu'il faut d'abord rendre la parole au peuple, pour qu'il puisse «définir les priorités».