Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a conditionné «la relance des chantiers des projets d'autoroutes à l'arrêt, à la disponibilité de l'enveloppe budgétaire».

Les travaux de réalisation de plusieurs projets de pénétrantes autoroutières sont suspendus depuis longtemps. Un état de fait, en rapport avec les difficultés financières que vit le pays, et aggravé par la crise sanitaire due au coronavirus. Cette double cause, à l'origine des importants retards qu'accusent de nombreux projets du secteur des travaux publics, a figuré en bonne place dans la réponse qu'a donnée le ministre aux questions orales des membres du Conseil de la nation, relatives à la situation de déprime que traverse le secteur dans de nombreux points du pays. Farouk Chiali a affirmé, comme pour souligné l'effort consenti par l'Exécutif pour dynamiser le secteur que «le gouvernement oeuvrait à remédier à la situation en accélérant le rythme de réalisation dès la disponibilité des enveloppes financières nécessaires». Une promesse qui ne répond qu'à moitié aux questionnements des élus, dont l'ancrage local les amènent à s'intéresser à des projets précis, même petits.

À ce propos justement, le ministre des Travaux publics a abordé, sur interpellation d'un membre du Conseil de la nation l'autoroute reliant le port de Annaba à la wilaya de Guelma, dont les travaux avaient débuté en décembre 2014. Il a, à ce propos, rappelé que «le projet s'inscrivait dans le cadre du schéma directeur routier et autoroutier (2005-2025) destiné à désengorger le trafic, au niveau de la RN N°21 reliant Annaba à Guelma». Un propos qui met en évidence le caractère stratégique du projet. Chiali confirme ses dires en soulignant que «ledit projet est lié à deux principaux projets, le premier concerne l'autoroute reliant la wilaya de Guelma à l'autoroute Est-Ouest, sur 35,7 km (...) et compte parmi les priorités, de par son importance économique, avec un taux d'avancement des travaux de 20%, 30% pour l'aménagement de la route, et 12% pour les ouvrages d'art».

Cette importance avérée ne le met pas à l'abri d'un grand retard dans la réalisation, en raison essentiellement du manque de crédits de paiement (CP). L'on apprendra qu'à l'origine du problème financier, il y a eu des dysfonctionnements techniques et géotechniques survenus lors des opérations de réalisation, ainsi que les obstacles relatifs au transfert du couloir réservé à la réalisation du projet.

Pour ce qui est du second volet du projet, à savoir l'autoroute reliant la wilaya d'Annaba à l'autoroute Est-Ouest, s'étendant sur une distance de 30 km, il a indiqué que «l'étude y afférente est à sa dernière phase et sera prête dès la levée des réserves soulevées par la Caisse nationale d'équipement pour le développement (Cned), qui relève du ministère des Finances».

Pourtant, poursuit-il, «il a été proposé d'inscrire ce projet au titre des deux lois de finances 2014 et 2015, sachant qu'il sera pris en charge, dès le parachèvement des procédures y afférentes et la disponibilité de l'enveloppe budgétaire». Répondant à une autre question relative au projet de l'autoroute Ténès-Chlef, le ministre a affirmé que «le projet figure parmi les priorités du secteur».

S'étendant sur 54 km, «le projet s'inscrit dans le cadre du schéma directeur routier et autoroutier (2005-2025)», a-t-il fait savoir.

Le projet inclut deux volets à savoir: Ténès-Bou Ismaïl qui s'étend sur 32 km, dont l'étude est en cours de finalisation, a expliqué le ministre. Quant au deuxième volet relatif à l'autoroute Est-Ouest qui s'étend sur 22 km, il a affirmé que «le projet avait été lancé en 2015 et que les travaux avaient atteint un taux de 54%. Un véritable gâchis de temps et d'argent. Plus de 5 ans après, «l'Algérienne des autoroutes, en tant que maître de l'ouvrage, avait adressé des mises en demeure aux maîtres d'oeuvre pour qu'ils rattrapent le retard enregistré». Mais force est de constater qu'au final, rien n'est encore fait.