L'annonce a été faite par le wali, lors de la session de l'APW dédiée au développement dans la wilaya. Un grandiose projet longtemps attendu. Toutefois, les plus avertis mettent un sérieux bémol à l'euphorie. L'expérience a montré aux populations que la construction des établissements de santé n'est pas toujours suivie d'améliorations. La gestion des ressources humaines au sein de beaucoup de ces structures a fait que les bienfaits ne sont pas toujours ressentis par les malades et leurs parents. Quelques exemples renseignent d'ailleurs sur cet état de fait. Un effort dans la rigueur et la rationalité dans la gestion peut faire capoter tous les efforts consentis par l'Etat. Ce qui ne veut, pour autant, pas dire que les pouvoirs publics sont au-dessus de tout reproche. Il en est de ces petits détails qui masquent, voire anéantissent les plus grands efforts. Un postulat largement vérifié au niveau du Centre hospitalo-universitaire Nédir Mohamed de Tizi Ouzou. Plusieurs services connaissent une anarchie dans tous les domaines, à telle enseigne qu'ils sont devenus, au fil du temps, le cauchemar des malades. Ces mêmes services rendent ainsi non visibles, tous les efforts consentis pour construire des infrastructures sanitaires et l'amélioration des prestations médicales en direction des populations. Pour s'en convaincre, nous nous sommes rendus dans l'un des services les plus décriés par les malades, afin de voir de près ce qui s'y passe au quotidien et constater la souffrance des malades.

Des rendez-vous de quatre mois

Nous sommes à Rdjaouna, sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou. Nous pénétrons dans l'enceinte de l'hôpital et tentons de nous orienter à travers les dédales du bâtiment. C'est déjà difficile de trouver le lieu recherché, tellement l'affichage est compliqué surtout pour les personnes qui ne savent pas lire. Nous finissons tout de même par trouver le service recherché. Le fameux service ORL.

Sur place, une chaîne immense de malades et leurs familles nous accueille. En plus de la souffrance qu'il éprouvent à faire la queue, les patients sont confrontés à une anarchie indescriptible. «Avoir un rendez-vous au préalable ou ne pas en avoir, c'est vraiment pareil. Il faut se battre pour passer», s'insurge un malade debout, devant le petit guichet qui sert de communication entre le personnel et les malades. «Je me suis battu pour obtenir un rendez-vous pour une consultation. Ils viennent de me donner une date lointaine de

quatre mois», affirme un malade exhibant le petit papier comme un trophée après un combat confronté à la bureaucratie. Un service ORL, qui par manque d'organisation est par la force des choses, devenu le cauchemar des malades au lieu d'être un havre de paix et de sécurité.

Les élus appelés à s'impliquer sur le terrain

Cet état de fait, fait ressortir que plusieurs parties sont en cause. Parallèlement aux responsables de l'établissement qui devraient chercher des solutions, il y a comme une nécessité d'inclure les élus locaux à tous les niveaux. Lors de la dernière session de l'APW, le secteur de la santé a été sévèrement critiqué d'ailleurs. Toutefois, les élus qui ont soulevé le problème ont oublié qu'il était de leur rôle d'avoir un droit de regard dans la gestion des projets et des infrastructures. En effet, ces derniers mois, plusieurs projets de construction d'hôpitaux ont été lancés. Pour d'autres, les travaux sont dans un état d'avancement tantôt rapide, tantôt somnolent. A ce chapitre justement, les élus au niveau local sont dans le devoir de s'impliquer davantage avec les pouvoirs publics, afin de lever les entraves qui freinent ces projets. Souvent, des entreprises incapables d'honorer leurs engagements sont derrière ces retards, mais il existe aussi des retards dus aux oppositions. Si les élus ont toujours réclamé le dégel des projets d'hôpitaux reportés, il n'en demeure pas moins que leur rôle est de suivre sur le terrain l'évolution en prenant part à la levée des oppositions et autres entraves. Ils sont mieux placés sur le terrain, car en contact direct avec les populations auxquelles sont destinés ces projets visant à améliorer la qualité des soins.