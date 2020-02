Neuf bureaux de poste ouverts dans la wilaya de Tizi Ouzou pour un montant de neuf milliards de centimes. C’est ce qu’a annoncé, hier, la direction de cette société de service de la wilaya de Tizi Ouzou qui poursuit ses efforts de modernisation à travers plusieurs daïras et communes. A noter également que de nouveaux bureaux vont désormais ouvrir leurs portes durant la pause de midi. Après, plusieurs agences qui ont adopté ces nouveaux horaires, c’est au tour de l’agence du boulevard Krim-Belkacem de Tizi Ouzou d’annoncer son ouverture de midi à 13h à partir de la semaine prochaine. En fait, cet élan de modernisation des prestations est bien reçu par les populations locales qui ont souffert d’insécurité durant plus d’une décennie. Cette situation qui a commencé avec les années de terrorisme et de banditisme qui a suivi a contraint les pouvoirs publics à fermer plus d’une trentaine de bureaux de postes à travers la wilaya. Les villages touchés par ces mesures ont vécu des années de galère. Pour envoyer une lettre ou recevoir un mandat, il fallait se rendre à des kilomètres plus loin dans les zones moins touchées par l’insécurité. A une époque, certaines communes, comme à Mizrana, il fallait se rendre au chef-lieu de daïra de Tigzirt pour envoyer un courrier. Des années troubles qui ont engendré une défaillance totale du service d’Algérie poste. L’on se rappelle de l’emprise du banditisme à travers plusieurs communes. Des agences de cette société de service ont été attaquées et les caisses dévalisées par des bandes organisées qui agissaient de jour comme de nuit. Plus d’une centaine d’actions de ce genre ont été recensées durant cette période. Face à la situation, certains bureaux ont donc carrément été fermés alors que d’autres ont été barricadés pour la sécurité des agents y exerçant. Toutefois, ces dernières années, avec le retour de la sécurité, toutes ces agences ont été ouvertes au grand bonheur des populations locales. A Mizrana, région très touchée par le terrorisme et le banditisme, tous les bureaux ont fini par être ouverts. A présent, après cette étape difficile, Algérie poste se met donc à l’autre phase de déploiement. La modernisation de ces services a été enclenchée avec l’ouverture d’autres agences, le réaménagement des horaires de travail pour satisfaire le citoyen. Enfin, notons que toujours dans l’optique de la modernisation de ses services, il convient de rappeler que certains guichets automatiques doivent connaître une amélioration. Dans certains cas, ces distributeurs sont inutiles, jugent les citoyens. Censés éviter la queue aux usagers d’Algérie poste, ces derniers connaissent des chaînes de plusieurs mètres à cause de la lourdeur de la connexion. Dans certains centres urbains, les usagers sont étonnés de voir ces guichets automatiques non fonctionnels à cause de l’absence de liquidité. Les distributeurs affichent souvent hors service. Ainsi, faute de liquidité dans les distributeurs et la lourdeur de la connexion, les distributeurs sont inutiles parce que l’usager d’Algérie poste se voit toujours contraint de faire la chaîne devant les agents à l’intérieur de l’agence.