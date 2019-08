La journée d’hier a été l’une des plus fournies en activités politiques, depuis l’avènement du Mouvement populaire. Beaucoup d’acteurs se sont exprimés sur les thèmes qui agitent présentement la scène nationale. De fait, l’on a assisté à un concentré de déclarations sur les questions du dialogue, de la Constituante, de la présidentielle et de la désobéissance civile. Cette effervescence aura permis de constater beaucoup de points de convergence et quelques divergences sur les sujets qui font l’actualité. Mais, plus qu’une simple journée où les observateurs enregistreraient également la tendance au monologue des uns et des autres sans réellement une volonté de rapprocher les points de vue, ce mercredi aura marqué une nouvelle étape «qualitative» dans la démarche de l’Instance nationale de dialogue et de médiation. Et pour cause, le Panel est sorti de ses bureaux pour prendre langue, pour la première fois depuis son installation, avec des acteurs du Mouvement populaire, venus des quatre coins du pays. La rencontre, informelle, ne peut être considéré comme un point de départ pour quoi que ce soit, mais elle a eu le mérite de montrer la volonté de l’Instance de Karim Younès de ne pas s’éloigner de l’objectif qu’elle s’est assignée, à savoir rester proche des revendications du peuple. L’empressement du Panel à aller au-devant des acteurs du Mouvement populaire ouvre une nouvelle perspective dans l’idée que l’on se fait des rapports entre le Mouvement populaire, actuellement «encadré» par les forces de l’opposition, et la scène politique en général. L’entrée du Panel dans le débat et sa prise de contact avec la rue apporteront une nouvelle donne et feront évoluer le discours des uns et des autres. La première rencontre sera suivie par beaucoup d’autres, promettant un nouveau souffle dans le débat et une brèche dans le radicalisme naissant au sein de certaines franges de manifestants. En d’autres termes, l’Instance de Karim Younès sort des bureaux et porte la bataille des idées, là où elle doit être menée. En cela, la journée d’hier est instructive à plus d’un titre.

Il reste que l’acte «populaire» du Panel qui fera certainement bouger les lignes n’est pas la seule instruction de la journée d’hier. Il y a également les sorties «concomitantes» des deux cylindrées du système finissant. En effet, le FLN et le RND ont choisi cette même journée, l’un pour réaliser une sorte de démonstration de force, histoire de se rappeler au souvenir de ses adversaires politiques et aux autorités du moment et le second pour régler ses comptes avec son ancien secrétaire général et promettre un «Hirak» dans les rangs du parti. Ces deux formations que l’ensemble de la classe politique et les animateurs de l’Instance nationale de dialogue et de médiation ont balayé d’un revers de la main, leur éventuelle participation au dialogue, affichent à «l’unisson» leurs intentions de ne pas rester en marge de l’Histoire. Les deux formations politiques ont, toutes deux, pris exactement les mêmes résolutions et déroulé le même discours, dénonçant les dérives d’une désobéissance civile, promouvant l’idée d’une présidentielle, dans les plus brefs délais et apportant leur soutien sans faille à l’ANP, assurant que celle-ci ne s’était jamais écartée de ses missions constitutionnelles.

Sans s’être consultés, le RND et le FLN épousent parfaitement le discours de l’institution militaire et la présidence de l’Etat et divergent avec le reste de la classe politique sur la question des préalables qu’ils ne réclament pas. Une donne qui n’empêche pas Azzedine Mihoubi et Mohamed Djemaï de s’identifier aux revendications du Mouvement populaire.

Il y a là une volonté de ces deux formations de s’approprier le discours des autorités et de le défendre au sein d’un dialogue dont ils veulent faire absolument partie. Mais leur vœu qui ne sera pas forcément exaucé est combattu par une majorité d’acteurs politiques. De son côté, Djilali Soufiane, premier détracteur du 5e mandat du président de la République qui a, lui aussi, animé cette journée particulière, a su définir les convergences entre les différents intervenants sur la scène politique.