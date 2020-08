La gendarmerie d'El Tarf a arrêté un pyromane auteur présumé d'incendies de forêts ayant détruit de vastes superficies forestières relevant de la localité de Oued El Hout, dans la commune de Raml El Souk, a informé hier le commandant Djamel Nasri chargé de la communication par intérim, de ce corps constitué.Lors d'un point de presse tenu au siège du groupement de la Gendarmerie nationale, le commandant Nasri a ajouté que ce pyromane, âgé de 22 ans, a été appréhendé en flagrant délit, portant sur lui des traces l'incriminant. Agissant sur la base d'informations dénonçant les actes criminels de cet individu, originaire de la région, les services de wilaya de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête ayant permis d'identifier le présumé auteur des incendies perpétrés dans cette région, réputée pour son important patrimoine forestier, a-t-on signalé. Le mis en cause a été appréhendé, alors qu'il tentait de s'enfuir à la vue des gendarmes, a-t-on précisé. Présenté par-devant le juge d'instruction près le tribunal d'El Tarf, le mis en cause a été écroué pour «incendie de forêts volontaire ayant causé des dégâts à la faune et à la flore». Le commandant Djamel Nasri a rappelé que dans le cadre des efforts visant la lutte contre les différentes formes de criminalité, les services de wilaya de la Gendarmerie nationale ont arrêté, récemment, sept autres auteurs présumés de plusieurs incendies de forêts ayant ravagé, au début du mois en cours, d'importantes superficies forestières et calciné des ruches d'abeilles et du cheptel, dans la commune de Ain Kerma et à Semati, au chef-lieu de wilaya.