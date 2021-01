La crise sanitaire oblige, la célébration du Nouvel An amazigh intervient dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire impactant la vie économique, sociale et culturelle des Algériens. À l’instar du reste de la cité algérienne, la ville d’Oran, par le truchement de la célébre association Numidia s’apprête à célébrer, malgré tout, cette journée symbole de la fertilité et de la clémence du ciel. Le président de cette plus vieille association oranaise, Saïd Zamouche, dira que «les célébrations des fêtes du Nouvel An passent au mode virtuel» ajoutant qu’ «un large programme est, malgré la circonstance, concocté à cet effet ». Il s’agit d’une conférence, en mode visioconférence, animée par le professeur, historien et chercheur universitaire Rabah Lounici. Ce dernier reviendra, dans son intervention, sur l’ensemble des composantes identitaires amazighes ayant marqué cette civilisation millénaire. De par ses interventions pointues et ses recherches documentées, Rabah Lounici n’est pas à son premier essai en prenant part à ce genre d’interventions marquées par force argumentations et illustrations. À son actif plusieurs dizaines d’œuvres, le professeur Lounici est attendu par un audimat important, sensibilisé d’ores et déjà, par l’association Numidia, celle-ci visant l’obectif que le programme de Yennayer 2971 sera largement suivi étant donné qu’il sera largement diffusé. Le président de l’association, Saïd Zamouche fera savoir en ce sens que le débat est également ouvert à travers la Toile. Autrement dit, les participants sont appelés à prendre part dans les débats en l’enrichissant. En plus de cette conférence tant attendue, la même association prévoit également, la diffusion d’une soirée poétique à laquelle sont conviés d’illustres poétesses et poètes comme Nadia Benamar et Rabah Aguenihnai. Ces derniers, producteurs infatigables, auront à gratifier les participants, de leur poésie, qu’ils déclameront lors de cette célébration diffusée également en visioconférence, en plus de la projection d’une pièce théâtrale produite par le Théâtre national algérien. Les Oranais seront, par contre, «privés cette année du carnaval Ayred ou encore le Lion annonçant l’avènement du Nouvel An. Cette tradition, appartenant aux Imazighen de Beni Snous, dans la wilaya de Tlemcen, a été «interdite» par les islamistes intégristes dans les années 1990 Grâce au concours de l’association Numidia et sa valorisation par le Haut Conseil à l’amazighité, celle-ci est revenue en force. Autrement dit, elle n’est plus l’apanage exclusif des habitants de Lakhmis ni d’El Fahs des monts des Beni Snous et Djebel Al Asfour, dans le sud de Tlemcen. Le carnaval est, en un laps de temps très court, devenu national en attendant son officialisation par un décret exécutif, tout comme l’est le 1er jour du Nouvel An amazigh.