Hier, c'était une journée infernale à Béjaïa. Sur les routes, c'était l'incertitude. Comme chaque dimanche, depuis maintenant près d'un mois consécutivement, les principales Routes nationales sont fermées à la circulation, non pas pour des raisons liées à divers travaux, mais du fait des citoyens qui déversent leur colère sur la voie publique. Même les conflits entre individus s'invitent. C'était le cas, hier sur les Routes nationales 75 et 9. Une famille en litige avec un industriel qui a pignon sur rue, a procédé simplement et sans préavis à la fermeture de l'intersection d'Iryahen, qui fait jonction entre la Route nationale 75 et la RN 9.

A travers cette action de protestation, les héritiers de la famille Aboud Hachemi demandent le règlement d'un différend foncier au niveau de Sidi-Ali Lebhar avec l'industriel en question.

Les deux autres actions de protestation ont été motivées par la dégradation du cadre de vie des habitants et des villageois.

La Route nationale N°43 reliant Béjaïa à Jijel a été dans ce sens fermée à la circulation routière au niveau de Tiksert, commune de Melbou.

Des villageois veulent du gaz de ville, des routes carrossables et d'autres considérations à même d'améliorer leurs conditions de vie. La Route nationale N° 9 reliant Béjaïa à Sétif, est fermée à la circulation routière au niveau de Derguina, un deuxième point noir sur cet axe routier.

La manifestation était l'oeuvre des habitants de la localité, qui revendiquent l'alimentation en gaz de ville. Toutes ces actions de protestation, coïncidant avec le début de semaine, n'ont pas été sans conséquence sur le quotidien des usagers qui ont subi d'importants désagréments de la route.

Pour les usagers empruntant les bus de transport public de voyageurs, chaque point de bouclage devient une sorte de correspondance qui permet à tout un chacun de rallier sa destination.

L'astuce a été trouvée par les transporteurs eux-mêmes. Leur clientèle paie cependant doublement le trajet. Pour un trajet Baccaro-Béjaïa, qui coûte en temps normal 35 DA, le voyageur doit débourser le double pour rejoindre sa destination. Ceci lorsque la trajet est coupé en un seul endroit, mais lorsque la route est coupée en deux fois, comme hier, sur la Route nationale 9, les habitants de Darguina doivent payer leur trajet trois fois plus. Quant aux automobilistes, la solution réside dans l'attente d'une hypothétique réouverture de la route, faire demi-tour ou emprunter des détours parfois périlleux. Globalement, c'est uniquement le simple citoyen qui paie les pots cassés de ces conflits dont ils n'ont pourtant aucun tort. Pendant ce temps, les élus et autres responsables se la coulent douce dans leurs bureaux ou leurs maisons à poster des commentaires sur la Palestine et le Polisario, des préoccupations qui les éloignent des soucis de ceux qui les ont élus. Ainsi va la vie à Béjaïa. Le laxisme et le peu d'engouement pour le règlement des problèmes citoyens poussent à l'anarchie, que l'on vit désormais comme une ritournelle