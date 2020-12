La chambre pénale près la cour d'Alger a décidé, hier, de reporter à nouveau au mercredi 23 décembre prochain, le procès en appel des frères Kouninef, poursuivis pour des affaires liées essentiellement à la corruption. La décision du report est prise sur demande de la défense, dont certains membres ont été contaminés par le coronavirus. Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef qui avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dont «trafic d'influence», «blanchiment d'argent», «obtention d'indus avantages», «détournement de fonciers et de concessions», et «non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics». Leur soeur Souad-Nour, en fuite à l'étranger et le gérant du groupe KouGC dont ils sont propriétaires, Keddour Ben Tahar, sont impliqués aussi dans l'affaire. Pour rappel, les trois frères Kouninef ont été lourdement condamnés par le tribunal de Sidi M'hamed. Réda Kouninef a été condamné à une peine de 16 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars. Tarek Kouninef a écopé de 15 ans de prison ferme et d'une amende de 8 millions de dinars. Abdelkader Kouninef a été condamné à 12 ans de prison ferme. Le tribunal a également condamné Souad Kouninef, en fuite à l'étranger, contre laquelle un mandat d'arrêt à été lancé, à une peine de 20 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Le tribunal a ordonné l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Quant au gérant du groupe KouGC, Keddour Ben Tahar, il a été condamné à 8 ans de prison ferme. Des peines allant de 18 mois à 3 ans de prison ferme et des amendes allant de 200 000 dinars à un million de dinars ont été prononcées contre 10 autres prévenus en liberté, impliqués dans l'affaire, essentiellement des cadres des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture, des Ressources en eau, de l'Énergie et des Postes et Télécommunications, ainsi que d'autres secteurs où le groupe KouGC a obtenu des marchés. Le tribunal a également décidé de confisquer tous les biens des frères Kouninef. Ces derniers, faut-il le rappeler, ont reconnu avoir consacré une somme de 4 milliards de centimes pour financer la campagne électorale pour un 4e mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, mais nié que cette somme, ait été retirée du Fonds national d'investissement, affirmant que «cet argent n'était qu'un prêt interne au sein du groupe».