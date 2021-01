Cet important axe routier reliant Béjaïa à Setif a été fermé à deux endroits, à savoir Derguina et Rahamine, causant d’énormes désagréments aux usagers en ce début de semaine. C’est devenu le sport favori de certains habitants de la wilaya de Béjaïa. Les fermetures de routes sont le moyen le plus utilisé pour protester. Alors que les autorités n’interviennent que rarement, les protestataires ne se privent pas d’investir la rue chaque début de semaine et parfois plusieurs jours de suite sur l’ensemble des axes routiers nationaux et de wilaya. Depuis le début de l’année en cours, la tension sociale n’a pas baissé d’un iota. Pratiquement, les mêmes gestes sont repris dans un élan revendicatif des citoyens en quête d’un cadre de vie meilleur. Même si leur manière de faire, entendre leurs doléances, est décriée par l’opinion, il reste le fait que les autorités tous types confondus conservent le mutisme, qui en dit long sur les répercussions sociales.

À Béjaïa, ils sont rares les jours où l’on peut se déplacer en toute quiétude. L’angoisse habite tous les esprits dès qu’il s’agit d’un déplacement pour affaires, travail, étude ou encore visite médicale. Depuis le début du mois en cours, soit un peu plus de trois semaines, deux des plus importants axes routiers ont été bloqués par des manifestations, pas une journée, mais deux à quatre journées. On dénombre une dizaine d’actions du genre en 25 jours. Certaines se sont prolongées trois jours durant. C’était le cas sur la RN43 à Melbou, pendant cinq jours et la RN 26 à Sidi Aïch et le chemin de wilaya 22 reliant Semaoun à Amizour pendant deux jours consécutifs. Le chemin de fer, qui venait à peine de reprendre du service, n’a pas été épargné par ces fermetures à Semaoun et à Sidi-Aich. Les revendications des citoyens frondeurs sont liées à plusieurs motifs : le logement, le transport, l’eau potable, le gaz de ville et les infrastructures sanitaires, bref un cadre de vie qui laisse à désirer. Pendant ce temps, les autorités chargées de prendre en charge les revendications soulevées brillent par l’inaction.