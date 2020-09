Va-t-on assister à une nouvelle crise des liquidités au niveau des postes du pays? À la veille du versement des pensions de retraites, Algérie poste a «réchauffé» ses mesures du mois de juillet. Ainsi, elle a annoncé, en grande pompe, la mise en place d'un nouveau calendrier de versement des pensions et allocations des retraités et ayants droit sur plusieurs jours. «Afin de faciliter le retrait des pensions et allocations des retraités et ayants droit et assurer une meilleure prise en charge au niveau des bureaux de poste, et dans le cadre de la complémentarité gouvernementale entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des retraites (CNR) et Algérie poste ont élaboré un nouveau calendrier pour le versement des pensions sur plusieurs jours en fonction du dernier numéro du compte CCP», a précisé cette entreprise de service public. «Algérie poste invite, dans ce sens, les retraités et les ayants droit à respecter ce calendrier et se présenter le jour du versement de leur pension afin de retirer leur argent dans les meilleures conditions au niveau des bureaux de poste», a conclu le communiqué. Sérieusement, est-ce cela les mesures tant attendues pour en finir avec cette crise des liquidités qui touche le pays depuis plusieurs mois? Petit retour en arrière, le lundi 13 juillet 2020, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, accompagné de l'ex- ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, avaient fait la même annonce. Ils ont mis en place un calendrier du même genre qui devait éviter une prise d'assaut des bureaux de poste à la veille de l'Aïd El Adha.

Le résultat, tout le monde s'en souvient, avec des images humiliantes de nos retraités à faire la queue pendant plusieurs heures sous un soleil de plomb et en pleine pandémie de Covid-19. Les hautes autorités du pays avaient certes, crié au complot non sans reconnaître l'existence de défaillances au niveau des bureaux de poste. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait alors demandé l'ouverture d'une enquête tout en demandant aux responsables en charge du secteur de régler au plus vite le problème. À la fin du mois d'août, le problème s'est encore posé avec un «remake» de ce mauvais feuilleton d'été. Ce qui avait coûté sa place à l'ancien DG d'Algérie poste, Abdelkarim Dahmani.

Mais avec ce changement et les promesses incessantes du ministre Boumzar, on attendait de voir des solutions innovantes et rapides mises en place. Au lieu de cela, on a droit a des mesures prises deux mois avant et qui ont prouvé leur... échec. Y a-t-il au moins eu une petite analyse pour déterminer les raisons qui ont fait que ce calendrier ne marche pas afin de rectifier au plus vite le tir? Ce qui est peu probable puisque la seule annonce faite est un appel aux retraités de respecter les dates de ce nouveau calendrier. Or, beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. De plus, pour comprendre le «codage» de ces dates, il faut presque être un spécialiste des chiffres. Ce qui est quasiment mission impossible pour un jeune instruit, alors que dire d'une personne d'un certain âge. Il faudrait d'abord qu'ils comprennent ces dates pour pouvoir les respecter.

On est vraiment face à une politique de bricolage, indigne d'un pays comme l'Algérie. Plus de 4 mois que cette crise se répète, sans que ceux qui ont en charge le dossier en question, ne trouvent une solution concrète.

Ils ont parlé de la vulgarisation du E-paiement en obligeant les commerçants à s'équiper en TPE avant la fin de l'année. Algérie poste a aussi lancé une application de M-Paimment à «QR Code», dont le nom a été plagié chez nos voisins marocains. Des difficultés ont été rencontrées dans la mise en place de cette application, tout comme il y a eu peu d'engouement des commerçants pour l'acquisition de ces équipements. Il faut dire qu'après l'annonce en fanfare de cette obligation de se doter de TPE et de cette application de m.Paiement, ces mesures sont tombées dans l'oubli jusqu'à la veille du paiement des retraites où les ministres concernés se sont précipités pour aller faire leur promotion. Résultat des courses: les postes sont prises d'assaut, certaines ne disposent pas d'argent, tout comme beaucoup de distributeurs automatiques. La crise des liquidités pointe encore une fois le bout du nez...