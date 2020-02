Les ports de Tigzirt et d'Azeffoun ne dépendront désormais plus de la Société de gestion des ports de Béjaïa. L'annonce a été faite hier par le président de l'APW, Youcef Aouchiche, à l'occasion de la baptisation du port de Tigzirt, 1er-Novembre 1954. La wilaya dispose donc de sa première unité de gestion portuaire qui s'occupera ainsi exclusivement des deux ports situés sur le littoral de cette région. Pour les pêcheurs, c'est une bonne nouvelle car elle permettra de suivre instantanément l'évolution de la situation sur place. En effet, c'est l'APW qui a formulé, au mois de décembre 2018, par délibération, une demande de création d'une unité de ce genre.

En effet, la gestion de ces deux infrastructures a toujours posé problème aux élus locaux, les pêcheurs, les commerçants ainsi que l'Entreprise de gestion des ports de Béjaïa elle-même. A plusieurs reprises, les différents intervenants ont dû protester afin de se faire entendre. Les multiples difficultés rencontrées sur place, ont toujours été derrière des actions de protestation.

Par ailleurs, il convient de signaler que l'APW de Tizi Ouzou a également réclamé la création d'une autre infrastructure pour la wilaya de cette ville, mais qui demeure encore en attente. L'urgence d'un port sec pour booster l'activité économique a été maintes fois affirmée par le président de cette instance, Youcef Aouchiche. Pour accélérer son implantation, l'APW a voté une délibération pour sa création, en 2019.

Aussi, par cette délibération, l'APW apporte un nouveau souffle à une demande qui reste en suspens depuis plusieurs décennies.

La récente rencontre tenue au niveau de la wilaya, avec les investisseurs et celle qui a suivi au niveau de l'Assemblée, ont confirmé le besoin pressant pour cette infrastructure. Les opérateurs économiques ont tous relevé l'importance de doter la wilaya de Tizi Ouzou d'un port sec. En fait, l'idée de doter cette dernière d'un port sec remonte à loin.

Le projet a été retenu il y a des décennies. Les pouvoirs publics ont même réquisitionné l'assiette foncière sise au même lieu, Oued Aïssi, mais les opérateurs économiques, qui y voyaient une véritable opportunité de développement pour leurs activités, déchanteront quelques années plus tard. Le projet a été abandonné, malgré son importance. À sa place, les autorités de la wilaya construiront une gare intermodale.